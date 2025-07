Australia incluye a YouTube en la prohibición de redes sociales para menores por ‘algoritmos predatorios’

Australia avanza en su batalla para proteger a los menores de 16 años de los riesgos asociados al uso de redes sociales, incluyendo por primera vez a YouTube en la lista de plataformas sujetas a esta prohibición. La decisión se basa en investigaciones que alertan sobre contenidos perjudiciales y técnicas como el "scroll infinito" y la reproducción automática, que atrapan a los niños en ciclos de consumo sin control.

La exclusión de YouTube Kids muestra un matiz en la normativa, pero los menores no podrán tener cuentas activas en YouTube ni suscribirse a canales. Frente a protestas y una fuerte presión de Google, propietaria de YouTube, el gobierno australiano mantiene su postura firme.

Detalles de la nueva normativa y justificación

La ministra Anika Wells destacó que la nueva ley, que se implantará a partir de diciembre, pretende proteger a los jóvenes como si se tratara de enseñarles a nadar en un océano lleno de "tiburones" —las plataformas de redes sociales con algoritmos predadores—, en lugar de en una piscina controlada.

Dichos algoritmos utilizan características diseñadas para enganchar a los usuarios, como el 'scrolleo infinito' y listas personalizadas, exponiendo a los niños a contenidos dañinos que van desde mensajes sexistas y violentos hasta retos peligrosos y hábitosalimenticios poco saludables.

Aunque originalmente se consideró que YouTube podría quedar fuera del veto por su potencial educativo, el reciente informe de la Comisión de Seguridad en Línea (eSafety) reveló que el 37% de los niños reportaron haber visto contenido perjudicial en la plataforma, lo que motivó revisar esta excepción.

Limitaciones y medidas para menores

La legislación no afecta a la aplicación YouTube Kids, que sigue operativa pues restringe la subida de vídeos y los comentarios. Los menores podrán ver vídeos en YouTube sin iniciar sesión, pero no crear ni mantener cuentas activas ni suscripciones, limitando así la interacción social directa.

Las plataformas que incumplan la prohibición se enfrentan a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses). Wells ha reconocido que la ley no es una solución perfecta y que algunos menores buscarán maneras de eludirla, pero afirmó con firmeza que es un paso crucial para mejorar significativamente el bienestar de los niños australianos.

Reacción de YouTube y la industria

Google, a través de YouTube, ha criticado la inclusión en la prohibición, alegando que YouTube no es una red social sino una plataforma de vídeos con contenido educativo de alta calidad, y ha advertido que considerará acciones legales. Sin embargo, continúa dialogando con las autoridades australianas.

En el sector del contenido infantil, la medida genera inquietud, ya que YouTube ha sido un canal clave para creadores y marcas reconocidas como The Wiggles o Bluey para conectar con audiencias jóvenes. También series premiadas como el programa trans adolescente "First Day" usan YouTube para llegar a su público específico.

No obstante, persiste la preocupación por la falta de curación del contenido frente a los algoritmos que priorizan fijar la atención de los niños, provocando una creciente controversia en la industria de la televisión infantil. A pesar de esto, YouTube ha declarado que no tiene planes de producir contenido infantil de manera directa, según declaraciones de un responsable en su conferencia de medios infantiles en Reino Unido.

Australia a la vanguardia

La legislación australiana, considerada pionera a nivel mundial, incluye además pruebas piloto para verificar la edad de los usuarios mediante tecnologías de "privacy-preserving" (preservación de la privacidad), aunque sin una solución universal perfecta. La ley busca un equilibrio entre transparencia, seguridad y privacidad, pero genera debate sobre posibles restricciones para menores vulnerables que dependen de estas plataformas para apoyo social.

Con las multas millonarias y el compromiso público de mantener la firmeza frente a las presiones de gigantes tecnológicos, el gobierno australiano da un paso decisivo en la regulación del acceso de menores a las redes sociales, prometiendo continuar con un enfoque de "establecer y apoyar", más que simplemente prohibir.