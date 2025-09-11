Aulas vacías en Sudán, el país con la tasa de desescolarización más alta del mundo

El 75% de los niños y niñas de Sudán no van a la escuela a causa de la guerra. La ONG advierte en un informe de que cada vez es más improbable que millones de menores consigan concluir sus estudios.

Save the Children denuncia que estamos ante la tasa de desescolarización más alta del mundo, con más de 13 millones de escolares que llevan al menos 2 años y medio sin pisar un aula y que han perdido por completo -como asegura el director de Save The Children en Sudán Francesco Lanino- el derecho a aprender.

13 millones de niños y niñas sin clases, tanto como la población belga

Los datos de desescolarización en Sudán, debido a su “guerra olvidada”, incluyen 7 millones de niños que sí están matriculados pero que no pueden acudir a la escuela por culpa del conflicto o el desplazamiento interno, y otros 6 millones de escolares que ni siquiera han llegado a estar matriculados y corren el riesgo de perder por completo la posibilidad de estudiar.

Francesco Lanino describe “una realidad muy duda, con más del 75% de los niños que no van a la escuela, lo que supone la tasa más alta de escolarización del mundo, y millones de niños que han perdido el derecho a aprender”.

La ausencia de educación aboca a los menores al trabajo infantil, al matrimonio temprano o al reclutamiento de niños soldado

El director de Save the Children en Sudán recuerda que “los niños tienen sueños de niños y que son muy conscientes de lo que están perdiendo”. Cuando un niño no va a la escuela, lamenta, tiene “más riesgo de caer en el matrimonio infantil, en el trabajo infantil o el reclutamiento por parte de grupos armados”. Y hay generaciones enteras fuera del sistema educativo. “La mayoría de las escuelas permanecen cerradas o han sido dañadas, y muchas de ellas se han convertido en refugios para familias desplazadas”.

La guerra civil desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha dejado a millones de menores sin rumbo y sin red. “Desde Save The Children ofrecemos alternativas: escuelas temporales, aulas de emergencia en tiendas de campaña, la educación a través de la radio y materiales de auto-aprendizaje”, afirma Lanino. “Esas alternativas no sustituyen a la educación, pero mantiene a los niños conectados con el aprendizaje en medio de las balas”. “La educación no puede esperar, la educación salva vidas y es tan importante como la comida o como el agua”, sentencia el director de la ONG en Sudán.