Atrapados en Reino Unido: El sentir cientos de españoles que llevan más de un año para renovar su pasaporte sin éxito

Desesperados y abandonados. Es el sentir del grupo de españoles que vive en el Reino Unido y que desde hace más de un año no pueden renovar su pasaporte con todo lo que ello implica. Más de un año para hacer una gestión que debería solucionarse en días pero que en estos momentos es imposible de realizar. Tras el Brexit, y ante un deficiente sistema, el incremento de peticiones para obtener la residencia ha hecho que se colapse el sistema y que miles de gestiones no puedan ser atendidas.

Para renovar el pasaporte hay que acudir a la web del consulado. Cada día 1 y 15 de mes se abre el sistema para obtener una cita. Sin embargo, está siendo imposible. En esta situación se ha visto Olga, una enfermera española que trabaja y vive en Londres y que tras más de una año sigue sin poder lograr una cita para renovar el pasaporte de su hijo: "En 2021 a mi hijo le caducó el pasaporte. Con el Covid cambiaron el método y todos los días el sistema de citas estaba caído. He mandado 30 emails al consulado y me dicen que no pueden ayudar, me remiten a los pasos de la web. Los he seguido y es imposible. Las citas son el día 1 y 15 de cada mes. Cuando voy a reservarla salen errores, con las claves, con la web", señala Olga.

"Nadie me ayuda"

Ha intentado contactar por todas las vías. Hasta en 24 ocasiones ha tratado hacer el trámite. Presencial, email, teléfono pero en ninguna de ellas ha conseguido que se atienda su demanda: "Son 13 meses sin poder salir del país. Mi hijo está sin documentar y no me ayuda ni el email del consulado ni el teléfono del consulado"

Hubo un momento en el que pensaba que era la única persona a la que le pasaba esto. Pero poco a poco, ha ido conociendo otros españoles que se han visto en la misma situación: "Hemos creado un grupo de whatsapp con gente con el mismo problema. Varias llevan 6, 10 meses sin poder renovar el pasaporte o sin poder empadronar a sus hijos".

Y esta semana se han enterado de la huelga general en los Consulados Generales y la Embajada de España en el reino unido lo que ha paralizado toda actividad: "Ahora nos encontramos que la web no está habilitada y no podemos hacer las gestiones. Estamos estancados en que un procedimiento tan simple como este".

Miles de gestiones sin respuesta

El periodo post Brexit disparó la solicitud de españoles en el Reino Unido para poder recibir la residencia. A raíz de esto, señalan trabajadores del consulado, se disparó el volumen de trabajo, con horas extra sin remunerar y asumiendo la congelación de su salario desde 2018. El Ministerio de Exteriores consciente de esta situación ha prometido trabajar para facilitar el trabajo de los Consulados. Sin embargo, llega tarde y ahora han quedado en la estacada miles de gestiones a las que no se puede dar respuesta.

"Cuando cuento este problema en el teléfono de emergencias me dicen que no lo entienden que el resto sí consigue cita. Pero luego compruebo que varios españoles aquí tampoco pueden hacerlo. Nos atienden españoles pero no hay predisposición a ayudar. En el consulado son todos españoles pero algo que se nos escapa está pasando", señala Olga que precisa que el sentir es que España les está abandonando: "Los españoles en esta situación sentimos que nuestro país nos ha abandonado. Tenemos un problema y nuestro país no nos ayuda, es descorazonador. Muy triste"