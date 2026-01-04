Así es la prisión federal de Nueva York, donde está preso Maduro: "Un infierno en la Tierra"

Tras ser capturado en la noche del sábado 3 de enero por las Fuerzas Especiales Estadounidenses, entre ellas los Delta Force, Nicolás Maduro llegó a Nueva York a bordo del Boeing 757, que le trasladó desde Guantánamo. Desde la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart fue trasladado hasta el Centro Metropolitano Federal ubicado en el distrito de Brooklyn.

Allí será juzgado por varios cargos, entre ellos por conspiración narco-terrorista, según el pliego que cita el título 21 sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. La prisión ha sido calificada como "un infierno en la Tierra" por algunos abogados de los reclusos, como Andrew Dalack y ha albergado a personajes tan conocidos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, el rapero Sean 'Diddy' Combs o el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Inaugurada en los 90 y con estrictas medidas de seguridad

Desde el cierre del Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan, el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York es la única prisión federal de la ciudad. Fue inaugurado en los años 90 para albergar a unos 1.000 internos. Ahora hay cerca de 1.200 reclusos, entre ellos mujeres, que esperan para ser juzgados en tribunales federales.

La cárcel se encuentra en un lugar estratégico, entre oficinas de la Fiscalía Federal y dos tribunales federales y está rodeada por barricadas de acero que soportan el impacto de un camión de siete toneladas, sistemas de videovigilancia de última generación y cámaras.

Los reclusos siguen una rutina estricta. La mayor parte del día lo pasan encerrados y apenas pueden recibir visitas o hablar por teléfono. Una de las zonas más destacadas es la División de Internamiento Especial, también llamada SHU. Situada en la planta 10, los presos pasan 10 horas diarias en celdas de poco más de seis metros de largo, en las que comen y se asean y con cámaras de vigilancia individuales.

Condiciones inhumadas, crueles y degradantes

Muchos son los testimonios acerca de las condiciones de vida de esta cárcel, que ha sido objeto de denuncias por falta de personal, delincuencia en sus instalaciones y las condiciones "inhumadas, crueles y degradantes", en palabras de Ghilaine Maxwell, socia y cómplice de Jeffrey Epstein.

También denunció a través de una carta las condiciones lamentables el exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En la misiva aseguraba que había sido testigo de homicidios y apuñalamientos.

Michael Cohen, que fue asesor de Trump, describió como "repugnante" la celda en la que se encontraba durante su estancia en prisión en 2020 acusado de evasión fiscal. "Una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de ocho por diez pies", señaló.

Algunos de los presos célebres que hay en la actualidad

En 2019 la situación llegó a ser insostenible debido a los siete días que permaneció parcialmente sin electricidad ni calefacción. En vídeos difundidos a través de redes sociales en su momento se ve a los reclusos golpeando las ventanas para pedir ayuda, ya que las temperaturas eran de hasta 15 grados bajo cero.

Esto provocó que el Departamento de Justicia abriera una investigación para evaluar si la Oficina de Prisiones tenía "planes de contingencia adecuados". Por su parte, los prisioneros interpusieron una demanda colectiva que acabó con una indemnización de unos 10 millones de dólares por el frío y las condiciones que tuvieron que aguantar.

En estos momentos, entre los presos célebres que hay en la prisión federal, además de Maduro, se encuentra Luigi Mangione, en la cárcel desde 2024 acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthCare. Entre sus paredes también está el presunto líder del cártel de Sinaloa Ismael 'El Mayo' Zambada García, acusado de asesinato y tráfico de drogas o José Adolfo Macías Villamar, el fugitivo más buscado de Ecuador y líder del grupo criminal Los Choneros.