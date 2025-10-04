Así es la moneda de Donald Trump que el Departamento del Tesoro quiere acuñar por el 250º aniversario de Estados Unidos

"Aquí no hay noticias falsas. Estos primeros borradoras, que celebran el 250 aniversario de Estados Unidos y del presidente son reales. Espero poder compartir más pronto". Así ha confirmado el Tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, en una publicación en 'X', en la que cita unos bocetos compartidos por el comunicador Steve Guest, que Donald Trump podría ser el rostro de la moneda de un dólar a partir del 1 de enero de 2026.

"Atención a todos los patriotas: Estados Unidos ha vuelto, y con él, la moneda de un dólar. Donald Trump será por siempre el rostro del 250º aniversario de Estados Unidos", puede leerse en la publicación de Guest. En los bocetos se ve a Trump de perfil en el anverso junto a la palabra Libertad y el lema "In God we trust" (En Dios confiamos) y las fechas 1776-2026. La frase es el lema de Estados Unidos y las fechas hacen referencia al año en el que el país se independizó de Gran Bretaña.

En el reverso aparece Trump con el puño en alto después del intento de asesinato que sufrió en Pensilvania y las palabras "Fight, fight, fight" (Lucha, lucha, lucha). En la parte inferior se puede leer: "Estados Unidos de América e pluribus unun", que significa "Estados Unidos, de muchos, uno", otro lema del país. Según el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos es un lema sugerido por un comité el 4 de julio de 1776.

En declaraciones recogidas por el diario Político, un portavoz del Departamento del Tesoro ha justificado la creación de esta moneda porque "bajo el liderazgo histórico del presidente Donald J. Trump, nuestra nación llega a su 250º aniversario más fuerte, más próspera y mejor que nunca".

Polémica por su legalidad

Sin embargo, no está claro si la moneda podrá ser acuñada. Según la ley estadounidense, está prohibido mostrar la imagen de un presidente en funciones o un expresidente vivo. Solo puede aparecer en una moneda, como mínimo, dos años después de su muerte.

"Ninguna moneda emitida bajo esta subsección puede llevar la imagen de un expresidente o presidente en funciones que esté vivo, ni de un expresidente fallecido durante el período de dos años posterior a la fecha de su muerte", explica el código estadounidense que regula el diseño de monedas.

Con motivo de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, el Congreso aprobó la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables en Circulación, que permite acuñar monedas de un dólar. Aunque se podrán "acuñar diseños emblemáticos", la ley también expresa que "ningún retrato de busto o de cabeza y hombros de ninguna persona, viva o muerta, y ningún retrato de una persona viva, puede incluirse en el diseño del reverso de las monedas especificadas".

En este caso, el retrato de Trump aparecería en el anverso, por lo que de esta manera se eludiría la ley, aunque en el reverso sí aparece la cara de Trump, pero no está claro si cuenta como "retrato de busto o de cabeza y hombros", tal y como explica la CNN.