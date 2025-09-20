Así es Intervisión, el Eurovisión ruso con países de América, Asia y África

La escena musical internacional vive una nueva batalla de protagonismo con el renacimiento de Intervisión, el certamen que Rusia ha relanzado como sustituto directo de Eurovisión. El festival, nacido durante la Guerra Fría, regresa ahora con la ambición de convertirse en una vitrina cultural a nivel mundial y recuperar para Rusia un papel central en los grandes espectáculos televisivos, especialmente después de su veto en el concurso europeo.

Por qué existe Intervisión

Intervisión nació en 1965 en el bloque del Este como respuesta a la negativa de participación soviética en Eurovisión y como escaparate de promoción musical socialista. Su primera etapa se desarrolló en Checoslovaquia con espíritu pan-europeo e integrador, aunque a partir de 1977 adoptó un cariz marcadamente comunista y se trasladó a Polonia. Tras varias décadas de inactividad, la reciente exclusión de Rusia de Eurovisión tras la invasión de Ucrania ha servido de catalizador para su resurrección, con la firme intención de posicionarse como festival global y no solo euroasiático.

Funcionamiento, premios y reglas

El formato es muy similar al de Eurovisión: cada país participante presenta una canción original defendida por un cantante o grupo nacional. Las actuaciones se suceden en una gran gala televisada y el ganador se escoge mediante votaciones mixtas de jurado y televoto internacional. Este año, los premios combinan el prestigioso “Collar de Oro de Intervisión” y una dotación económica que, según los organizadores rusos, es superior a la del certamen europeo, aunque la cifra exacta varía según patrocinio y edición.

Participantes y campeones históricos

En la actual edición de 2025 participan 20 países: Rusia, China, India, Brasil, Cuba, Egipto, Colombia, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Vietnam, Venezuela, Qatar, Sudáfrica y Serbia. Destaca la inclusión de naciones fuera de Eurasia como Brasil, Colombia o Sudáfrica, en un gesto de apertura internacional. Sus ganadores históricos incluyen a Finlandia (1980), la Unión Soviética (1978), Checoslovaquia (1977), Polonia (1979) y Tayikistán en la última edición celebrada en 2008.

Favoritos de la edición 2025

Entre los favoritos para alzarse con la victoria en la cita de Moscú, sobresalen la delegación china, muy reforzada mediáticamente, Rusia como anfitrión, Brasil y Cuba, países que han apostado por intérpretes de gran proyección internacional y que movilizan un importante voto global por la diáspora. La expectación es máxima ante la participación sudamericana, puesto que algunos analistas señalan a Colombia y Brasil como las grandes sorpresas del año.

¿Quién se lleva el trofeo de Intervisión?

El principal galardón es el Collar de Oro de Intervisión, una joya inspirada en la tradición rusa y con valor simbólico, acompañada de una dotación económica y acuerdos discográficos para los ganadores. La organización subraya que el certamen busca impulsar carreras musicales internacionales y ser una lanzadera hacia la industria global.

