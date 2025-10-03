Así ha interceptado el ejército de Israel el Marinette, el último barco de la Flotilla

La Global Sumud Flotilla ha difundido un vídeo en su cuenta de X en el que se puede ver cómo el Ejército israelí ha interceptado el último de los navíos de la misión humanitaria -el Marinette- que trataba de llevar ayuda a la Franja de Gaza rompiendo el bloqueo naval impuesto por las tropas de Netanyahu. El abordaje se ha producido cuando el barco se encontraba a 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza.

En la grabación se puede apreciar como una lancha motorizada del Ejército de Israel aborda por ambos costados el barco y uno de los soldados golpea la cámara quedando completamente destrozada y perdiendo la señal. En ningún momento se aprecian signos de resistencia por parte de los tripulantes.

A bordo del Marinette viajaban seis personas y ondeaba la bandera polaca. No obstante, como ha explicado la Agencia EFE, esta nave se había quedado rezagada respecto al resto de barcos por una avería, lo que provocó que no fuese interceptado por entre el miércoles y el jueves, como el resto de embarcaciones de la expedición.

¿Qué ha sucedido con la Flotilla?

El Ejército de Israel ha interceptado las cerca de 44 embarcaciones que conformaban la Global Sumud Flotilla, la cual trataba de llevar ayuda humanitaria a Gaza a través del cordón marítimo que habían impuesto los soldados de Benjamin Netanyahu. Los 473 tripulantes que viajaban a bordo de los distintos barcos han sido trasladados a la cárcel de Saharonim, donde deberán aguardar su futuro que, en estos momentos, pasa por dos escenarios: la repatriación o la acusación de cargos, lo que retrasaría todo.

En esta empresa estaban embarcados 65 españoles y el Ministerio de Exteriores ha puesto a su disposición toda la ayuda "protección diplomática y consular", así como ha reclamado que se respeten los "derechos e integridad física de los detenidos", una reclamación que se ha extendido a otros Gobiernos.