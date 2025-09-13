Así consiguió el FBI detener a Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk: su padre lo entregó a la Policía

Las autoridades estadounidenses han confirmado la detención de Tyler Robinson, un joven de 22 años identificado como el supuesto autor del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. La captura se produjo gracias a la colaboración de su propia familia, que decidió alertar a la Policía tras reconocerlo en las imágenes difundidas por el FBI.

La llamada que desencadenó el arresto

El gobernador de Utah, Spencer Cox, explicó en rueda de prensa que el jueves por la tarde un familiar de Robinson confesó a un conocido que el joven le había admitido ser el responsable del ataque. Este contacto dio aviso a la oficina del sheriff del condado de Washington, lo que permitió activar la operación policial.

Fuentes citadas por CNN detallan que fue el propio padre del sospechoso quien reconoció a su hijo en las fotografías compartidas por las autoridades y que recurrió a un pastor religioso para facilitar la entrega.

Cuando los agentes localizaron a Robinson, vestía ropa muy similar a la que aparecía en las imágenes divulgadas. El arresto fue anunciado públicamente por el presidente Donald Trump durante una entrevista en Fox News.

El círculo cercano de Robinson relató a los investigadores que el joven llevaba tiempo radicalizado políticamente y que había manifestado en varias ocasiones su rechazo hacia Kirk. Incluso había comentado que el activista acudiría al campus de Orem, donde finalmente se produjo el asesinato.

En conversaciones con su compañero de piso, Robinson habló del fusil que supuestamente utilizó en el crimen y llegó a insinuar que pensaba abandonarlo en un arbusto tras el ataque.

Balas con mensajes de odio

Uno de los detalles más inquietantes de la investigación apunta a que Robinson habría marcado las balas con mensajes de odio. Según confirmó el gobernador Cox, en las inscripciones podían leerse frases como “Hey, fascista, ¡cógelo!”, un fragmento de la canción antifascista Bella Ciao, o expresiones homófobas como “si estás leyendo esto, eres gay”.

Cox quiso subrayar la importancia del papel desempeñado por la familia del sospechoso: “Reconocieron lo que había pasado y actuaron con valentía. Hicieron lo correcto”.