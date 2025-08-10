Asciende a 100 el número de niños muertos por hambre o desnutrición en Gaza según el ministerio de Salud

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, han señalado que el número de niños muertos por hambre o desnutrición desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva, es de 100.

Según ha informado el Ministerio de Salud gazatí a través de un comunicado en su canal de Telegram, en las últimas 24 horas se han registrado cinco nuevas muertes, lo que eleva el número total a 217, de las cuales 100 son niños.

Las muertes por desnutrición registradas por el ministerio gazatí se han disparado el pasado mes de julio, mes desde el que han perdido la vida más de la mitad de las personas que conforman el total. Esta crisis ha sido, según Sanidad, debido al bloqueo total de 11 semanas que Israel mantuvo hacia el acceso de bienes básicos a Gaza (especialmente comida, medicamentos y combustible).

En el mismo comunicado han informado de que la cifra total de muertes desde que empezó el conflicto asciende a 61.430, mientras que 153.213 personas han resultado heridas. Tan solo en el último día, 61 personas han sido asesinadas y 363 heridas.

El ministerio de Salud gazatí teme que la cifra de muertos sea mayor

El ministerio, además, lleva un recuento paralelo del número de muertos y heridos desde que el 18 de marzo Israel rompió el alto el fuego, que cifra en 9.921 personas muertas y 41.172 personas heridas, aunque se cree que la cifra podría ser mayor porque hay zonas de difícil acceso para los equipos de rescate.

Uno de los puntos en los que más víctimas se han registrado en los últimos meses es en las zonas de reparto de ayuda. Se estima que en estos puntos o cerca han muerto 1.778 personas y otras 12.894 han sido heridas, la mayoría a causa de tiroteos por parte de las tropas israelíes.

El Ejército israelí suele reconocer habitualmente haber lanzado disparos "de advertencia" tanto cerca de los cuatro puntos de la GHF (tres en la ciudad sureña de Rafah y uno en el centro de Gaza, en Bureij) como en las carreteras, si bien no haber matado a nadie a raíz de ellos.