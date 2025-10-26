Argentina vota en unas elecciones clave para un Milei que depende de Donald Trump para estabilizar su economía

Argentina celebra este domingo elecciones legislativas en las 24 provincias del país para renovar parcialmente la composición de las dos cámaras del Congreso nacional, en unos comicios clave para las ambiciones del Gobierno de Javier Milei, que medirá además su grado de apoyo a poco de cumplir la mitad de su mandato.

Fernando Arancón y Blas Moreno analizan en 'El Orden Mundial' de 'Julia en la Onda' las claves de estos comicios que han quedado enmarcados en el apoyo o rechazo a Javier Milei: "Es como si fuesen unas presidenciales 2.0. No se renueva la totalidad del Legislativo, sino la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado".

¿Qué ha hecho Milei a poco de cumplir la mitad de su mandato?

Arancón y Moreno explican que a nivel macroeconómico, sí que ha controlado un poco la inflación, uno de los grandes problemas de Argentina. También se ha reducido la pobreza, según las cifras oficiales, y se ha reducido el gasto público a través de recortes muy duros porque el precio ha sido alto: muchas empresas han cerrado y la deuda se ha disparado hasta el punto de que Donald Trump ha tenido que rescatar a Argentina.

Uno de los eslóganes de Javier Milei en campaña fue "acabar con la casta", pero el problema, explican, es que también ha terminado él mismo rodeado de escándalos de corrupción. Por ejemplo, promocionó una criptomoneda que luego resultó ser una estafa y su hermana está señalada por un caso de corrupción por un tema de sobornos.

Internamente, continúan las peleas políticas con Macri y, aunque según las encuestas, puede ganar, lo interesante es que el Kirchnerismo está "remontando en las encuestas".

La dependencia económica de Trump y EEUU

Debido a la situación, Donald Trump anunció un acuerdo con Argentina por el que les inyectó miles de millones de dólares con el objetivo de estabilizar la divisa argentina. Incluso llegó a decir que podía comprar carne argentina para ayudarles. Los medios de comunicación le preguntaron con reproche qué iban a pensar los granjeros americanos que también lo están pasando mal y él dijo:

"Argentina está luchando por sobrevivir. No tienes ni idea, están luchando por su vida. No tienen dinero, no tienen nada, están peleando muy duro por sobrevivir y si yo puedo ayudarles. Me cae bien el presidente de Argentina, lo está haciendo lo mejor que puede, pero no lo pintes como que les va muy bien porque se están muriendo", respondió.

La letra pequeña de esta "ayuda" de Trump es que la condiciona a que en las elecciones gane Javier Milei. Julia Otero lo considera una "extorsión" y la oposición argentina asegura que esto es una forma de "colonialismo". Mientras, los votantes de Milei ven "depender de EEUU un buen precio a pagar a cambio de estabilizar la economía".

¿Qué gana Trump?

Pero la ayuda de Trump no es altruista. Por una parte, salvando a Argentina salva a su aliado ideológico y de fondo, hay que pensar en el pulso que mantiene Estados Unidos con China en América Latina porque Argentina ha sido un socio comercial para China los últimos años. En el momento en el que Trump ve que China está avanzando en el continente, cree que tiene que empezar a ayudar a sus aliados en la región porque si no perderá la partida geopolítica con China.