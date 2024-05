Argentina asegura que Milei "no hizo mención a Begoña" y descarta que pida disculpas al Gobierno español

El Gobierno argentino descarta que su presidente, Javier Milei, se disculpe con el Gobierno español tras sus declaraciones este domingo sobre Pedro Sánchez, su mujer y el socialismo.

Así, el presidente de Argentina no pedirá disculpa después de la crisis diplomática abierta este domingo a raíz de sus afirmaciones en un acto de Vox junto a la ultraderecha internacional.

En ese acto en el Palacio de Vistalegre, Milei, además de arremeter contra el socialismo y el Estado presente, calificó de "calaña" al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y tildó a su esposa, Begoña Gómez, de "corrupta".

A causa de esos insultos, el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó a consultas 'sine die' a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y exigió a Milei a pedir "disculpas públicas".

"No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba de pedir disculpas. No corresponde", afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los hombres fuertes del Gobierno argentino.

Argentina reduce la crisis a una discusión con Sánchez

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), el titular del Interior dijo que no hay "una crisis con España, en todo caso una discusión con el presidente" de ese Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

"Recuerdo la campaña electoral cuando Sánchez le dedicó un spot a (el excandidato presidencial peronista) Sergio Massa. No sé por qué se queja ahora. Parece que está molesto porque Milei fue a un acto público invitado por un partido político opositor", agregó.

Insisten en que Milei no mencionó a Begoña Gómez

Además, Francos defendió que Milei "no hizo mención" a ningún nombre en su discurso, por lo que es una interpretación de las autoridades españolas considerar aludidos a Sánchez y Gómez.

También el portavoz presidencial, Manuel Adorni, habló con el canal La Nación+ (LN+) y repitió esa idea. "Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa", indicó el vocero de Presidencia, uno de los rostros más visibles del Ejecutivo.

Adorni aseveró que "el presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué" e insistió en que "no hizo mención a Begoña".

Previamente, en un mensaje en redes sociales, había expresado su deseo de que España, en algún momento, pida "sinceras disculpas" a Milei tras tratarlo "de odiador, de negacionista, de 'ingerir sustancias', de autoritario, de anti-democrático y de ser gente 'muy mala'".

La de este domingo es la segunda crisis entre España y Argentina en menos de un mes. El pasado 3 de mayo, el ministro español de Transporte, Óscar Puente, sugirió durante una charla pública que Milei "ingería sustancias", lo que llevó a la Oficina del Presidente a publicar un comunicado de "repudio". No obstante, ese texto atacaba a Sánchez, a su esposa y a las políticas del Ejecutivo español.

El pasado sábado, Sánchez señaló que la "internacional ultraderechista" -en referencia al acto de Vox en Madrid que contaba con líderes como Milei, la francesa Marine Le Pen, la italiana Giorgia Meloni o el chileno José Antonio Kast- eligió España para encontrarse porque su sociedad representa "todo lo que ellos detestan y odian".