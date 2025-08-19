Las "ardillas zombie" se viralizan en EEUU: qué hay detrás de la extraña apariencia de estos animales

Las redes sociales se han vuelto a llenar de especulaciones tras difundirse imágenes de ardillas con bultos en el cuerpo y en el rostro. La extraña apariencia de estos animales, que algunos usuarios bautizaron como ardillas zombie, ha disparado de nuevo la inquietud pública, pese a que los especialistas recalcan que no existe peligro de contagio para los humanos.

Lo ocurrido con estas ardillas recuerda a lo que sucedido con varios conejos la semana pasada que presentaban protuberancias en la cara. Entonces, se llegó a pensar en mutaciones, pero las autoridades explicaron que se trataba de un papiloma de carácter benigno que no afecta a otras especies.

Qué se sabe de los nuevos casos

En esta ocasión, las fotografías proceden de diferentes estados del norte de EEUU, como Maine, Wisconsin y Michigan, además de algunas zonas de Canadá. Los animales presentan fibromas que, en los casos más graves, pueden afectar a funciones vitales como la visión, la alimentación o inclusos la respiración.

El Laboratorio de Salud de Vida Silvestre de Cornell detalla que "los fibromas pueden afectar la visión, la alimentación, la respiración y el movimiento del animal, dependiendo de su tamaño y ubicación. Además, las abrasiones en los fibromas pueden provocar infecciones bacterianas secundarias".

¿Qué enfermedad padecen?

Las investigaciones apuntan a que estas ardillas sufren fibromatosis, un cuadro derivado del leporipoxvirus. Shevenell Webb, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Maine, explica que no hay razones para el pánico, los animales enfermos no transmiten la dolencia a las personas.

Eso sí, advierte de la rapidez con la que se propaga entre ejemplares cuando la densidad poblacional es alta. "Es como cuando tienes una gran concentración de personas. Si alguna está enferma, y se trata de algo que se propaga fácilmente, otras se van a contagiar", señala la especialista.

Llamamiento a la prudencia

Los expertos subrayan que la transmisión puede darse también a través del contacto con aves portadoras del virus, lo que facilita la extensión de los brotes. Por ello, la recomendación oficial es clara: observar, pero nunca manipular a los animales que muestren signos visibles de la enfermedad.