La apretada agenda internacional de Sánchez antes de acabar el año: empieza en Londres y acaba en Bruselas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el primer ministro británico, Keir Starmer, el próximo 3 de septiembre en el número 10 de Downing Street. Desde que Sánchez llegase a la Moncloa, nunca ha tenido una reunión bilateral con el primer ministro del Reino Unido. De hecho, siempre que ha viajado a la capital de Inglaterra ha sido con el motivo de las cumbres internacionales.

A propósito, en estos siete años de Gobierno, nunca ha mantenido una reunión individualizada con los mandatarios británicos, ni con Theresa May, ni con Boris Johnson, ni con Elizabeth Truss, ni con Rishi Sunak. Starmer, por tanto, será el encargado de cambiar esa dinámica.

El encuentro se producirá después de que se rubricase el acuerdo a tres bandas por Gibraltar, la entrada en la UE, España y Reino Unido y otro pacto con Exteriores que supondrá la retirada de la valla de acceso al peñón. No obstante, en la hoja de ruta también se hará un hueco para el repaso de la actualidad política internacional, desde los aranceles de Trump, hasta la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza.

Ya hace más de un año que España reconociese al Estado Palestino, no obstante, países como Francia, Canadá o el Reino Unido han amenazado con hacerlo si Israel no pone fin a esa crisis, decreta un alto el fuego y se compromete con un proceso de paz dirigido a implantar la solución de los dos Estados.

El último representante que entró en Downing Street fue el expresidente Mariano Rajoy en 2017 y con el telón del procés detrás, de hecho, logró un apoyo cerrado de Theresa May, quien en aquel momento recurrió a la Consittución Española y al Estado de derecho para solucionar el conflicto.

Apretada agenda internacional antes de acabar el año

La del 3 de septiembre será la visita que servirá de pistoletazo de salida a la concurrida agenda internacional que tiene el primer ministro español. También en septiembre viajará a Nueva York para asistir a la tradicional apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.

Ya en octubre se trasladará hasta Copenhague, donde se reunirá con los líderes la Comunidad Política Europea primero y con los socios de la UE después. Además, a finales de este mes volverá a Bruselas para participar en el Consejo Europeo.

Noviembre será el peor mes, ya que los días 6 y 7 estará en una reunión de líderes previa a la cumbre del clima en Belem (Brasil) y, desde ahí, Sánchez viajará a Santa Marta (Colombia), para participar en la reunión UE-Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Pero no es la última cita, a finales del mes, viajará a la cumbre del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica) y la cumbre UE-Unión Africana en Luanda (Angola).

Así pues, cerrará el año de nuevo en Bruselas, donde acudirá al Consejo Europeo.