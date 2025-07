La UE aplaza la oficialidad del catalán: Europa exige respuestas legales a España

Este viernes tiene lugar la reunión de Asuntos Generales de la Unión Europea. En los temas a tratar, España quiere incluir la oficialidad del catalán, euskera y gallego. Los ministros europeos han dejado claro que es prematuro tomar una decisión porque hay "muchas dudas" sobre el impacto que tendría para el conjunto de la Unión.

No se someterá a votación

La ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, asegura que no contempla que la cuestión se someta a votación porque todavía hay "muchas dudas" y se trata de un asunto que requiere unanimidad para salir adelante. "España quiere poner el caso de las lenguas en la agenda de nuevo y como presidencia vamos a facilitar el debate", afirma la ministra, pero es consciente de que hay "muchas dudas planteadas por parte de los Estados miembro".

Una de las principales dudas para Bjerre están tanto en la cuestión presupuestaria como con los asuntos legales "necesitamos encontrar respuestas a estas preguntas", afirma. "No preveo un voto hoy" asegura la ministra.

Pocos apoyos en el Consejo

La mayoría de ministros que se han dirigido a los medios comparten una actitud negativa hacia esta propuesta. La ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm, ha dejado claro que su Gobierno no apoyará ninguna petición sobre la oficialidad de las lenguas, "mientras no haya una propuesta sobre la mesa en la que las preocupaciones legales queden resueltas, no puede haber consentimiento" asegura.

"Hay muchas dudas sobre este asunto entre los Estados miembro y creo que hay ciertas dudas legales" ha declarado el ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka. El actual ministro de Exteriores luxemburgués avisa también de que "realmente no es el momento adecuado" teniendo en cuenta que sobre la mesa hay negociaciones más complejas como las sanciones a Rusia o lograr un alto el fuego en Palestina.

España insiste y no quiere que el debate se pierda

Esta ya es la séptima vez que España intenta traer este asunto al Consejo de Asuntos Generales. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha pedido que no se "secuestre" el tema. El secretario se ha mostrado dispuesto al "diálogo" para dar todas las explicaciones que le pidan el resto de ministros.

El ministro francés, Benjamin Haddad, reconoce que es un asunto "muy importante" para España, pero ha recordado que la última vez que se trató en mayo, quedó claro que no había "ningún consenso". El ministro insiste en que quiere que "se siga trabajando con los españoles para encontrar soluciones constructivas para avanzar en la cuestión".