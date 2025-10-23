Aparece un nuevo vídeo de los ladrones del Louvre huyendo del museo con las joyas y a plena luz del día

El robo del Louvre sigue dando qué hablar. Tanto es así que esta misma mañana ha aparecido un vídeo en el que se ve perfectamente cómo los ladrones huyen del museo con las joyas robadas y a plena luz del día. La camioneta aparcó en la acera junto al museo, sin que nadie lo impidiera, y los cuatro miembros del comando desplegaron unos conos y llevaban unos chalecos para hacerse pasar por operarios que realizaban trabajos allí.

Dos de ellos utilizaron ese montacargas para subir hasta el balcón de la Galería de Apolo en la primera planta, pero ninguna de las cámaras perimetrales apuntaban allí, de forma que pudieron ponerse a abrir un boquete en una puerta de cristal y sólo fue entonces cuando se activaron las alarmas, a las 9.34 horas.

Una "herida inmensa"

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, subrayó la "herida inmensa" que ha causado en los que trabajan en el museo el robo de ocho joyas de "un valor patrimonial inmenso" y entonó un mea culpa por el "fracaso" colectivo que eso supone, además de pedir una comisaría para poder reaccionar más rápidamente.

Des Cars, que compareció este miércoles ante la comisión de Cultura del Senado, reconoció que ante la "insuficiente" cobertura del perímetro del museo con cámaras de vigilancia no detectaron "con la suficiente antelación a los ladrones", que el domingo llegaron con una camioneta equipada con un montacargas.

El jefe de Patrimonio Histórico de la UCO en Más de uno

Carlos Alsina entrevistó esta semana al capitán Juanjo Águila, jefe de la Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para profundizar más sobre los detalles del robo.

Águila señaló que lo principal en este momento es trabajar con las pruebas que han quedado en el lugar, cualquier vestigio intentarán reconstruir cómo se ha podido producir este robo, también la información de las cámaras. Afirmó que el Gobierno francés movilizará todos los recursos necesarios para dar con el paradero de los ladrones y las joyas.

Para acceder al edificio, los atracadores utilizaron un montacargas, parece que su intención era quemarlo al finalizar al atraco, aunque no fue posible. La prensa francesa habla de robo del siglo, pero también de una vergüenza nacional que daña la imagen ya bastante delicada del presidente Emmanuel Macron. Tanto Macron como el primer ministro Francés, Lecornu, se han mostrado confiados en la detención de los ladrones, puesto que la policía cuenta con ciertas pistas como huellas dactilares y vídeos.

Qué medidas hubieran evitado el fallo

José Luis Gómez Calvo es analista de riesgos y experto en seguridad y cree que el robo de este domingo en el museo parisino del Louvre se produjo por un "estrepitoso" fallo en la prevención y en la reacción, es suma, por una "deficiente" seguridad que ya había suscitado quejas.

A plena luz del día cuatro ladrones utilizaron un montacargas para subir hasta el primer piso, romper el cristal de una de las puertas balconeras, resquebrajar las vitrinas y apoderarse de nueve joyas históricas de un valor incalculable, aunque en el camino de huida perdieron una: la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo.

Después huyeron en dos motos. Y todo ello en apenas siete minutos.

Más allá de lo que arroje la investigación policial y de la búsqueda de los ladrones, el robo en uno de los museos más visitados del mundo ha puesto sobre la mesa las deficientes medidas de seguridad del museo, así como fallos en prevención, máxima cuando la zona por donde entraron los delincuentes era más "vulnerable" debido a las obras que se estaban llevando a cabo, recalca Gómez a EFE.