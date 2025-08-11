Anas al-Sharif, uno de los rostros de la cobertura de la guerra en Gaza, muere asesinado junto a seis miembros de su equipo

Uno de los rostros de la cadena qatarí, Al Jazeera, en lo que se refiere a la cobertura de la guerra de Gaza, el periodista palestino de 28 años, Al Jazeera, y otros cuatro reporteros del mismo medio de comunicación, han muerto este domingo por la noche en un bombardeo israelí en Ciudad de Gaza.

El medio qatarí ha confirmado también la muerte de otro reportero de la cadena, Mohammed Qreiqeh, junto a otros tres cámaras, Ibrahim Zaher, Moamen Aliva y Mohammed Noufal. Todos murieron cuando el ejército israelí ataco la tienda de campaña en la que vivían delante del hospital de Al Shifa de la ciudad.

La orden de asesinar a Anas al-Sharif, uno de los periodistas más valientes de Gaza, y a sus colegas, es un intento desesperado por silenciar las voces que denuncian la inminente toma y ocupación de Gaza

El medio ha publicado un comunicado en el que asume que el ataque contra sus periodistas ha sido completamente intencionado, ya que Anas y su equipo eran uno de los más valientes que informaban sobre todo lo que ocurría en la franja.

“La orden de asesinar a Anas al-Sharif, uno de los periodistas más valientes de Gaza, y a sus colegas, es un intento desesperado por silenciar las voces que denuncian la inminente toma y ocupación de Gaza”, condenó la cadena en un comunicado, en el que instó a la comunidad internacional a “adoptar medidas contundentes para poner fin a los ataques deliberados contra periodistas”, reclama el medio.

El Gobierno de Netanyahu no tardó en responder afirmando que Anas Al-Sharif "era líder de una organización terrorista de Hamás y dirigía ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas" y que su ataque está totalmente justificado, dice el texto.

Una persecución que duró varios meses

Desde varios meses atrás, el ejército israelí ya investigaba y perseguía las actividades del periodista palestino, ya que le acusaban de pertenecer al brazo armado de la organización terrorista, Hamás.

Uno de esos últimos movimientos vino de la mano del portavoz del ejército israelí, Avichai Adraee, el cual publicó un vídeo en redes sociales acusando a Anas de vender bulos sobre la hambruna en la franja. En aquel momento, Al Jazeera denunció al ejército israelí por estos ataques y consideró que la campaña de desprestigio que sufrían sus periodistas “constituía un intento peligroso de justificar que fueran blancos de ataques”.

En 2024, Adraee ya había acusado al informador por haber informado erróneamente sobre un bombardeo contra una escuela en la que murieron varios niños. En octubre, el régimen de Netanyahu acusó a varios periodistas de la cadena de pertenecer a Hamás y a milicias Yihadistas.

“Experimenté el dolor en todos sus detalles, sufrí la angustia y la pérdida una y otra vez, pero aun así, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin mentiras ni distorsiones”

Tras su muerte, se emitió un comunicado en el que se publicó una carta de despedida para su familia escrita meses atrás. “Experimenté el dolor en todos sus detalles, sufrí la angustia y la pérdida una y otra vez, pero aun así, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin mentiras ni distorsiones”, explica en la carta.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), más de 200 informadores gazatíes han perdido la vida violentamente en esta guerra, desde octubre de 2023, entre ellos varios periodistas de esta cadena de televisión, algunos colaboradores de la cadena de televisión y varios de sus familiares.

A finales de julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se dijo “profundamente preocupado” por estas amenazas contra Al-Sharif y consideró que era el paso previo para matarlo. “Esta no es la primera vez que Al-Sharif ha sido atacado por el ejército israelí, pero el peligro para su vida ahora es agudo”, dijo la directora regional del CPJ, Sara Qudah, en un comunicado.