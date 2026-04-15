Un alumno de 14 años mata a cuatro personas y deja a 20 heridos en un colegio de Turquía

Nuevo suceso trágico en Turquía. Un grave tiroteo ha sacudido este miércoles un centro educativo en la provincia de Kahramanmaraş, al sur de Turquía, donde un alumno de 14 años ha abierto fuego contra estudiantes y profesores, dejando al menos cuatro muertos y una veintena de heridos.

Según las autoridades locales, entre las víctimas mortales se encuentran tres menores y un profesor. Además, varios de los heridos permanecen en estado crítico, lo que hace temer que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

El atacante, que cursaba octavo grado en el mismo centro, irrumpió armado en al menos dos aulas donde había alumnos más pequeños, de entre 10 y 11 años, y comenzó a disparar de forma indiscriminada. Tras el ataque, el joven se suicidó en medio del caos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el menor utilizó varias armas de fuego pertenecientes a su padre, un exmiembro de las fuerzas de seguridad, lo que ha reavivado el debate sobre el acceso a armas en el entorno familiar.

El segundo tiroteo en dos días

El suceso ha generado una fuerte conmoción en todo el país, especialmente porque se trata del segundo tiroteo en centros educativos en menos de 48 horas. Ayer, miércoles 14 de abril, otro tirador abrió fuego en un colegio de la provincia de Sanliurfala, dejando al menos 16 personas heridas.

El Gobierno turco ha anunciado la apertura de una investigación exhaustiva y ha enviado a altos cargos a la zona para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en los colegios. Mientras tanto, familias y comunidad educativa permanecen en estado de shock ante una tragedia poco habitual en el país.