Alemania no participará en Eurovisión si se veta a Israel: "Es un escándalo que se esté discutiendo"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado que Alemania debería retirarse de la próxima edición del Festival de Eurovisión si finalmente se excluye a Israel del concurso.

En cambio, otros países como España, Irlanda y Países Bajos ya han amenazado con ausentarse si no se prohíbe la participación al Estado israelí. Una decisión basada en el rechazo a la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, donde ya han sido asesinados unos 66.200 palestinos, según los últimos datos disponibles.

Preguntado sobre si Alemania debería renunciar voluntariamente a participar en el concurso, el canciller alemán ha señalado que "lo apoyaría". Considera que "es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí", ha asegurado Merz durante una entrevista en la cadena estatal ARD.

Según un sondeo realizado por encargo de la misma cadena pública alemana, el 65% de los entrevistados estarían en contra de que se excluya a Israel del concurso, al aducir que los artistas o deportistas israelíes no deben ser castigados por la actuación de su Gobierno.

Por el contrario, el 24% estaba a favor de la medida, para ejercer más presión sobre el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, según el sondeo realizado por Infratest dimap entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

Qué pasa con la participación de Israel

Las declaraciones del canciller alemán tienen lugar después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo encargado de organizar y producir Eurovisión, haya convocado una reunión con todas las cadenas para el próximo mes de noviembre. En este encuentro se prevé que se vote sobre la participación o no de Israel en el concurso.

La presión sobre la UER ha ido aumentando durante estas últimas semanas, sobre todo después de que países como España hayan dado su ultimátum y asegurado que no asistirán al festival si Israel participa.

Los países que ya han hablado persiguen que el Estado israelí se quede fuera del concurso, en línea con la decisión tomada por la UER con Rusia en el año 2022 por la invasión a gran escala de Ucrania.