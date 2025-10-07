La alcaldesa alemana Iris Stalzer, en estado crítico tras ser apuñalada varias veces

Alemania ha vuelto a vivir un episodio de violencia política tras el apuñalamiento a la alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, Iris Stalzer. Se encuentra en estado crítico tras ser hallada este martes en su vivienda con varias heridas de arma blanca, por lo que ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, situada en el oeste del país.

Stalzer, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), presenta graves heridas que "ponen su vida en peligro", según han explicado las fuerzas de seguridad, que se encuentran recabando pruebas en el domicilio.

La víctima, de 57 años, fue hallada por su hijo en su apartamento, a donde se arrastró con varias lesiones de arma en abdomen y espalda, según recoge el diario 'Bild', que asegura que los médicos de urgencias están luchando por su vida.

Atacada frente a su domicilio

Fue la propia Stalzer quien le dijo a su hijo que varios hombres la habían atacado en la calle. Según señala 'Focus', la alcaldesa presenta 13 heridas por arma blanca en abdomen yespalda. Por el momento no está claro si la agresión tiene un trasfondo político, aunque no se descartan motivos personales.

En declaraciones al citado medio, el SPDP de Herdecke, ciudad de 22.500 habitantes en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, ha asegurado que no tiene constancia de amenazas recientes contra la alcaldesa.

Stalzer, casada y con dos hijos adolescentes, acababa de ganar la segunda vuelta de los comicios locales al imponerse con el 52,8% de los votos al candidato conservador Fabian Haas.

Por su parte, el canciller Friedrich Merz ha lamentado el "crimen atroz de Herdecke" y ha dicho "temer por la vida" de la alcaldesa. "Esperamos que consiga recuperarse por completo", ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha trasladado su apoyo a "sus familiares y seres queridos".