Albares reclama la suspensión del acuerdo comercial de la Unión Europea con Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido la necesidad de que la Unión Europea pase de las palabras a los hechos en su respuesta a los conflictos que afectan al continente. Durante la reunión informal de ministros de Exteriores celebrada este sábado en Copenhague, Albares advirtió de que "Europa tiene que hacer frente a dos guerras que amenazan su seguridad y sus intereses, pero también su alma y sus valores", en referencia a Ucrania y Gaza.

El jefe de la diplomacia española subrayó que "las palabras ya no bastan" y aseguró que España"ya solo plantea medidas", entre ellas un plan de acción europeo "frente a la inhumana guerra en Gaza". En ese sentido, afirmó que España es "totalmente" partidaria de suspender el acuerdo comercial de la UE con Israel, cuyo artículo dos establece que la relación bilateral debe basarse en el respeto de los derechos humanos.

En una entrevista publicada este domingo por La Vanguardia, Albares reforzó esa idea al reivindicar la coherencia de la política exterior española. "La influencia internacional de un país no se mide por una foto. En ocasiones el precio a pagar por aparecer en alguna foto es precisamente no influir, callar, ser uno más", señaló. Según el ministro, España mantiene una política exterior con voz propia, capaz de sostener los mismos principios en todos los escenarios: "Decimos lo mismo con los mismos principios en Ucrania que en Gaza".

Reitera el ministro de Exteriores que "España nunca ha tenido tanto peso internacional como ahora. Por primera vez en la historia tiene una política exterior global que va desde Washington hasta Pekín, que lidera claramente iniciativas dentro de la Unión Europea con coherencia en todas las crisis globales".

Suspender el acuerdo comercial con Israel

Sobre la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) de este sábado en Copenhague, el ministro español ha opinado que "Europa tiene que hacer frente a dos guerras que amenazan su seguridad y sus intereses pero también su alma y sus valores" y ha señalado: "Las palabras ya no bastan, por eso España ya solo plantea medidas", como un plan de acción de la UE "frente a la inhumana guerra en Gaza".

José Manuel Albares ha afirmado que España es "totalmente" partidaria de suspender el acuerdo comercial europeo con Israel cuyo artículo dos "indica que la relación entre la Unión Europea e Israel se basa en el respeto de los derechos humanos". Recuerda que, según un informe de la Comisión Europea, hay violaciones "flagrantes" por parte de Israel en Gaza. "Europa no puede mantener su relación con Israel en estas circunstancias como si nada ocurriera", concluye.

Al igual que en otras ocasiones, España protegerá a sus ciudadanos de la Global Sumud Flotilla que partirá este domingo del Puerto de Barcelona con destino a Gaza, y exige "que de una vez por todas no tenga que haber flotillas y que toda la ayuda humanitaria, incluida la de la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre libremente por los pasos terrestres que están habilitados para ello".

Migración y fronteras

En materia de migración, Albares mantiene la apuesta por garantizar la integridad de las fronteras españolas y respetar "la dignidad de todo ser humano" y considera que, mientras sigan las enormes diferencias económicas entre Europa y África, la UE solo puede "gestionar" la situación. El ministro de Exteriores es partidario de mantener el apoyo a Ucrania y rechaza que "una guerra de agresión tenga premio para el agresor porque el mundo sería más inestable al día siguiente y porque la seguridad de Europa está estrechamente relacionada con la de Ucrania".

En cuanto al reconocimiento de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas, España no retirará su propuesta de la mesa del Consejo y ya han cosechado el apoyo de viente países, mientras siete han pedido más tiempo. "Yo estoy seguro -afirma Albares- que tarde o temprano el catalán y el resto de lenguas oficiales del Estado lo serán también dentro de la Unión Europea".