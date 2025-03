Albares: “Ningún líder europeo está pensando en ampliar el gasto militar de manera caprichosa”

Nadie en la Unión Europea está pensando en ampliar el gasto militar de forma caprichosa, sino que se basan en que hay una nueva Administración norteamericana y sus nuevas reglas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación -José Manuel Albares- ha explicado en un acto del CIDOB en Barcelona que Europa ha desbloqueado “nuevas vías que suponen un cambio de reglas” para una paz duradera en Ucrania, y “no un mero paréntesis”.

Albares espera que el Partido Popular y Feijóo estén a la altura

El titular de Exteriores afirma además que no entendería que ninguna fuerza democrática y europeísta -refiriéndose a sus socios de gobierno- no estén a la altura del momento histórico en el que nos encontramos con una guerra en suelo europeo. Eso sí, ha puntualizado que la UE plantea "una respuesta disuasoria" que no es agresiva.

José Manuel Albares no ha concretado ningún compromiso de España más allá de ese 2% del gasto en Defensa en 2029, insuficiente para la Unión Europa y también para la OTAN. Fecha límite que podría adelantarse, aunque de producirse, el ministro prefiere dejar ese anuncio al presidente Pedro Sánchez.