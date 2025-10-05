Albares anuncia un acuerdo con Israel para que 21 españoles puedan regresar este domingo de Tel Aviv

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha concedido una entrevista al canal 24 Horas en la que ha anunciado que España ha llegado a un acuerdo con Israel para que 21 de los 49 ciudadanos que se encuentran en Tel Aviv retenidos por participar en la Global Sumud Flotilla puedan regresar a nuestro país este mismo domingo.

El titular de Exteriores ha explicado que estos primeros 21 ciudadanos saldrán de Israel debido a que han firmado un documento en el que han reconocido que han entrado de manera ilegal en el país, lo que hace más rápida su repatriación. Del mismo modo, ha garantizado que desde el Ministerio han "organizado todo para la extracción", y que cuentan con el compromiso de Israel. "En cualquier caso, hayan firmado o no, esta situación de retención de Israel tiene que terminar inmediatamente", ha añadido.

El cónsul visitará cada día a los detenidos

También ha remarcado que el cónsul español en Tel Aviv lleva "varias horas "con los detenidos y que volverá "cada día con ellos hasta que el último ciudadano sea devuelto".

Asimismo, ha desestimado dar más detalles sobre cómo están viviendo estos momentos los activistas, hasta que "el último ciudadano sea puesto en libertad". No obstante, ha garantizado que cuentan con toda la protección "diplomática y consular". A propósito, ha resaltado que el cónsul va a "dar instrucciones" a los detenidos y a "verles cada día".

"Nosotros siempre velamos por la integridad física y el respeto de los derechos humanos", ha expresado, al tiempo que ha subrayado que el delegado español en Tel Aviv tiene instrucciones de proveerles de "agua" y garantizar su "atención sanitaria si fuese necesaria", así como de entrevistarse con el mayor número de ellos cada día.

Además, Albares ha explicado que le han indicado a Israel, quienes de los ciudadanos españoles retenidos son parlamentarios y que, por tanto, tienen unas "garantías especiales", al igual que ya lo han hecho otros países. No obstante, el ministro ha remarcado que espera que todos los españoles lleguen con prontitud a nuestro país, que es donde "tenían que estar ya en este momento".

Sin detalles de qué avión se usará, ni a qué hora llegarán

Por otra parte, Albares ha rechazado dar detalles sobre qué tipo de avión se utilizará para el traslado de los activistas, así como donde aterrizará. A propósito, ha informado de que estos detalles se los han comunicado a las familias y que serán ellas quienes lo anuncien cuando sus allegados "salgan del centro".

Sobre el estado de los españoles retenidos, Albares ha podido asegurar que, según lo que le ha transmitido el cónsul, todos los detenidos "estaban bien" y recibiendo los cuidados necesarios. No obstante, esto ha ocurrido tras el primer contacto con el cónsul, del que espera nuevas noticias, puesto que una vez que entran en la prisión deben entregar los teléfonos móviles hasta su salida. Aunque ha incidido en que cuando lleguen los detenidos a Madrid mantendrá una conversación con ellos.

El Furor se mantendrá en la zona y se espera que las negociaciones sean fructíferas

Al respecto del buque que acompañó a la Flotilla, ha recuperado las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien indicó que permanecería en la zona hasta que el "último español salga de Israel", por si fuese necesario "atenderles por esa vía". Del mismo modo, ha garantizado que cualquier otro español que se encuentre navegando en otra flotilla contará con "toda la protección diplomática y consular".

Por último, y en referencia a las negociaciones de paz, Albares ha destacado dos cuestiones. La primera de ellas es que espera que sean "fructíferas", algo que el Gobierno de España lleva "pidiendo años" y, por tanto, apoyan la mediación de países como Estados Unidos, Qatar, Egipto o Turquía. En segundo lugar, ha enfatizado que Israel "tiene que terminar sus operaciones militares inmediatamente", puesto que hay resoluciones internacionales que así lo expresan, al igual que Hamás tiene que "liberar hoy mismo a los rehenes".

Con todo, el ministro espera que esta paz sea "definitiva, duradera" y que termine con la constitución del Estado palestino.