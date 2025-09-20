INTERNACIONAL

Los aeropuertos de Bruselas y Heathrow (Londres) denuncian ciberataques que afectan a la facturación y embarque

Ambas terminales se encuentran trabajando para solucionar las incidencias. Las tareas afectadas se están realizando de forma manual, por tanto, han recomendado a los pasajeros que consulten sus vuelos antes de acudir a los aeródromos.

Carlos Martín

Madrid |

Los aeropuertos de Bruselas y Heathrow (Londres) han denunciado que durante la madrugada de este sábado han sufrido sendos ciberataques que han repercutido en sus servicios de facturación y embarque.

Asimismo, el aeropuerto belga ha informado en una nota de prensa de que este ataque ha afectado a varias terminales y ha añadido que, debido a la incidencia, las operaciones de 'chek-in' y de embarque se han tenido que efectuar de forma manual.

"El proveedor externo que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en varios aeropuertos está experimentando un problema técnico que podría causar retrasos", ha detallado el inglés, que es el que más actividad y conexiones tiene del Reino Unido. Además, ha expresado que el operador encargado de estas tareas se encuentra trabajando en resolver "el problema rápidamente". Del mismo modo, ha recomendado a los viajeros que consulten el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeródromo. No obstante, ha subrayado que han activado personal adicional para "ayudar y minimizar las interrupciones".

