Ada Colau denuncia malos tratos en Israel: "No se ha respetado ninguno de nuestros derechos"

La exalcaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla, que partió a Gaza con la misión de llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino, ha aterrizado este domingo en España junto a 20 españoles de los 49 que viajaban en la embarcación.

A su llegada al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto al concejal de ERC Jordi Coronas, ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación en las que ha detallado cómo ha sido la experiencia en Israel estos últimos días.

"Hemos pasado por una experiencia muy dura. Ha sido un viaje con un final complicado", ha señalado. "Hemos estado encerrados en una prisión de alta seguridad donde no se ha respetado ninguno de nuestros derechos. Ha habido maltrato, pero sabemos que esto no es nada comparado con lo que sufre el pueblo palestino".

No se han respetado ninguno de nuestros derechos

En este sentido, Colau ha vuelto a insistir en que "lo importante es la causa palestina" y ha recordado que "la acción continúa hasta que no se detenga el genocidio". "Nos han tratado muy mal, lo hemos pasado mal, pero no es nada comparado con lo que sufren ellos".

Importancia de la presión social

Según ha apuntado, la presión social que se ha generado a raíz de las protestas que se han estado celebrando en diversas partes del mundo y en España "está haciendo un cambio de paradigma (...) Es muy importante que nuestra llegada no sea el final de nada, tenemos que parar este genocidio más que nunca. La humanidad se está movilizando para salvar la humanidad".

Respecto a la irrupción de la misión hasta Gaza por parte de Israel, la exalcaldesa ha reconocido que eran conscientes de que esto podría ocurrir. "Sabíamos que podía pasar la interceptación por parte del Estado criminal de Israel, que ha violado todas las leyes internacionales al secuestrar nuestros barcos y a nosotros mismos".

Tratos forzosos y violentos

La activista ha denunciado que el país israelí "abordó con fuerza y violencia" los barcos de la Flotilla "sabiendo que es ilegal e inadmisible". Aun así, lo peor, según ha reconocido, es lo que sucedió tras la llegada a puerto. "Allí nos esperaban policías muy agresivos y violentos que cometieron actos de violencia contra todos nosotros. Nos tuvieron de rodillas en tierra, gritándonos, humillándonos, arrancando prendas de ropa, collares...", explica. Se cometieron "muchos actos de violencia contra personas pacíficas".

A su llegada a la cárcel, Colau afirma que sucedieron "cosas terribles". Les dejaron en las celdas con el aire acondicionado para pasar más frío, les dieron "golpes" y les quitaron la ropa que les quedaba. "Nos pusieron la ropa que llevamos ahora y nos metieron en celdas que daban a un patio donde había una imagen enorme de Gaza destruida con un mensaje que decía 'Bienvenidos a la nueva Gaza' (...) Estábamos en la cárcel de un Estado fascista que no respeta nada".