ACNUR advierte de que el número de fallecidos por el terremoto en Afganistán podría dispararse en los próximos días

Los trabajadores humanitarios sobre el terreno temen que decenas de remotas aldeas -solo accesibles en helicóptero- hayan desaparecido por completo. La pérdida de vidas humanas es incalculable, reconoce Amaia Lezertua (portavoz de ACNUR en Afganistán) que advierte en Onda Cero de que el número de fallecidos podría dispararse en los próximos días o semanas.

“La situación es muy grave, muchas de las zonas afectadas son completamente remotas, aisladas, montañosas. Hay numerosas carreteras cortadas, muchas de esas aldeas están muy lejos de cualquier centro médico y la mayoría de las casas estaban hechas de adobe y no eran resistentes a los terremotos”, lamenta Amaia Lezertua desde la sede de ACNUR en Kabul.

ACNUR asegura que hay aldeas enteras enterradas

Admite esta trabajadora humanitaria que estamos ante “un país que todavía se está recuperando de 40 años de inestabilidad y conflicto, y por eso muchas de las infraestructuras básicas no están al nivel para responder ante una crisis de estas características”. “Afganistán es un país en el que más de la mitad de la población depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Además sufren sequía, pobreza extrema e inundaciones y terremotos frecuentes”, recuerda esta portavoz de ACNUR. “Lamentablemente es tragedia tras tragedia”.

Lucha contra reloj en Afganistán para hallar sobrevivientes

El último balance de víctimas es de más de 1.400 muertos y 3.200 heridos por el seísmo de 6 grados en la escala Richter que sacudió la madrugada del domingo el este del país (sobre todo Kunar), golpeando de nuevo a la población afgana, que malvive bajo el régimen Talibán y que desde hace años ya depende prácticamente en su totalidad de la ayuda humanitaria para subsistir.