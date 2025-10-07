Acción contra el Hambre denuncia que muchos de los alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza son revendidos a precios desorbitados

Acción contra el Hambre alerta de un aumento del 700% de la desnutrición infantil desde octubre de 2023 y recuerda Jean-Raphaël Poitou (responsable de incidencia de la ONG), que el uso del hambre como arma de guerra “es una grave violación del derecho internacional y va contra las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Recién llegado de Gaza, el director de operaciones de Acción contra el Hambre -Vincent Stehli- afirma que solo en el mes de septiembre, sus equipos trataron “entre 300 y 400 menores de cinco años, cuando hace pocos meses los casos apenas rozaban los 100”.

Denuncian que dos años después Israel sigue utilizando el hambre como arma de guerra

Además, la organización acusa a la Fundación Humanitaria de Gaza (que gestionan Estados Unidos e Israel) de no respetar los principios humanitarios, porque los alimentos que distribuyen no van a parar a los más vulnerables, sino que acaban siendo vendidos a precios desorbitados en el mercado negro. Precios que la población no se puede permitir: por ejemplo, no pueden pagar 3 euros por un huevo, 20 euros por un kilo de tomates o 100 euros por un pollo.

Desde la ONG apoyan el plan de paz del presidente Trump para Gaza, aunque admiten que esto no tiene mucho sentido mientras no se declare antes un alto el fuego. Esperan que la hoja de ruta de Donald Trump, que se debate desde este lunes a orillas del Mar Rojo en Egipto, pueda revertir la catastrófica situación que viven desde hace dos años los gazatíes.