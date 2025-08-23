Accidente en Nueva York: al menos cinco muertos tras volcar un autobús turístico

Al menos cinco personas han perdido la vida y varias más han resultado heridas cuando un autobús con turistas que regresaba a Nueva York tras una visita a las cataratas del Niágara se ha salido de la vía en plena autopista y ha volcado.

A bordo del autobús viajaban un total de 54 personas -dos miembros de la tripulación del vehículo y 52 turistas-. "Por razones desconocidas, el vehículo perdió el control, se fue hacia la mediana y, al corregir, terminó en una zanja" en las inmediaciones de la localidad de Pembroke, ha explicado ante los medios un portavoz policial, James O'Callaghan.

La Policía del estado de Nueva York ha asegurado que varias personas han quedado atrapadas en el interior del vehículo, mientras que otras han salido despedidas. Las cinco víctimas mortales fallecieron en el lugar y los heridos han sido trasladados a varios hospitales cercanos, algunos de ellos ya han sido dados de alta.

Por un fallo mecánico

Las causas del accidente continúan bajo investigación; sin embargo, la Policía ha descartado -por el momento- que se haya debido a un fallo mecánico o que el conductor se encontrara bajo el efecto del alcohol u otras sustancias. "Se cree que el conductor se distrajo, perdió el control, corrigió en exceso y terminó en el arcén derecho", ha indicado el agente Andre Wray en rueda de prensa.

En este sentido, también ha asegurado que el conductor está cooperando para esclarecer lo sucedido y que no se han presentado cargos en su contra.

En cuanto a la identidad de los pasajeros, la Policía ha apuntado que la mayoría de personas a bordo son de nacionalidad india, china y filipina, por lo que hasta la zona se han desplazado también traductores que han comenzado a colaborar con los servicios de emergencia, según la cadena CNN.

Igualmente, Wray ha descartado que entre las víctimas mortales se encuentre ningún menor de edad, a pesar de informaciones anteriores que así lo apuntaban. En el vehículo sí viajaban niños que han sido trasladados a centros hospitalarios.