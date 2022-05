El abuelo del autor de la matanza en Texas: "Si hubiera sabido que tenía armas, lo habría denunciado"

La familia de Salvador Ramos, el joven de 18 años que ha asesinado a 19 niños y dos profesores en una escuela de Texas intentan explicar, digiriendo su propio duelo, cómo le fue posible a este adolescente comprar las armas y la abundante munición con que ejecutó en la escuela su matanza.

El abuelo del autor de la matanza, Rolando Ramos, ha respondido a las preguntas de un reportero de la cadena ABC en la puerta de su casa. La casa donde residía el nieto. A las preguntas de los periodistas sobre si era muy hablador, el abuelo asegura que no, que hablaba con él cuando iba al trabajo.

El abuelo de Salvador Ramos asegura que si hubiera sabido que tenía armas, le habría denunciado.

En cuanto a por qué no vivía con su madre, el abuelo del autor de la matanza explica que "tenía problemas". "No me parece bien tener armas, odio cuando veo en las noticias toda esa gente que dispara; no sabía que él tenía armas, le habría denunciado a la Policía", comenta.

Entrevista en la ABC al abuelo del asesino en TExas

El abuelo tiene antecedentes penales

El abuelo tiene antecedentes penales y por eso tiene prohibido disponer de armas en casa.

Jacinto Cazares, padre de Jaclyn, una niña de diez años asesinada, responsabiliza a la escuela por carecer de puertas que pudieran cerrarse por dentro y un plan de reacción ante un asalto armado. También a la policía, por no haber sido capaz de acabar con Salvador en cuanto llegaron los primeros agentes al colegio.

El debate sobre cómo y quiénes pueden comprar libremente armas en Texas ha arreciado, lógicamente, en estas últimas horas. Hasta Uvalde se desplazó ayer el rival del gobernador, Rourke, del Partido Demócrata, para interrumpir la rueda de prensa de las autoridades culpando al gobernador de lo ocurrido y para desgañitarse después ante los periodistas en inglés y en español.¡