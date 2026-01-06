Unos 25.000 hogares siguen sin luz en Berlín tras un apagón que se extiende ya durante cuatro días

Unos 25.000 hogares del suroeste de Berlín siguen sin luz por cuarto día consecutivo después de un gran apagón que comenzó el pasado sábado y que se ha atribuido a un presunto sabotaje reivindicado por un grupo de extrema izquierda. Se espera haber subsanado por completo el apagón el próximo jueves.

Según ha informado Stromnetz Berlín, operador de la red eléctrica de la región, los distritos afectados son Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde, y son aproximadamente 25.500 los hogares afectados. Ya se ha restablecido el suministro a otros 20.000hogares, por lo que inicialmente este apagón afectó a 45.000.

También han recuperado ya el suministro eléctrico los cinco hospitales que se encuentran en la zona, no así una veintena de escuelas, que permanecen cerradas por segundo día después de que terminaran las vacaciones navideñas.

Los trenes de cercanías de la zona han vuelto a circular este martes, aunque aún se producen retrasos puntuales y en las últimas horas se ha restablecido la red móvil de emergencia, que permite hacer llamadas al 112, tras tres días sin cobertura.

Las autoridades alemanas siguen trabajando para aliviar el impacto de este importante apagón entre la población y el ayuntamiento de la capital ha anunciado que asumirá los costes de los afectados que decidan alojarse en hoteles hasta que se restablezca el suministro en sus casas.

Además, se han habilitado hasta cinco albergues de emergencia donde los afectados pueden pasar la noche, calentarse o cargar sus dispositivos móviles, y el ejército y la policía están repartiendo comidas calientes por distintos puntos de la ciudad.

El origen del apagón fue la quema de unos cables cerca de una central de gas reivindicada por un grupo anarquista que ha realizado varios ataques similares durante los últimos años en la región. Según su manifiesto del grupo, el objetivo del ataque eran razones medioambientales y de lucha contra el sistema capitalista.

Es el apagón más largo en Berlín desde el final de la Segunda Guerra Mundial, superando ya las 60 horas del que se produjo hace unos meses en los distritos de Treptow y Köpenick como consecuencia de un ataque incendiario.