Se cumplen 20 años del huracán Katrina, una de las peores catástrofes naturales que marcó la historia de Estados Unidos

Un día como hoy, hace 20 años, la historia de Estados Unidos quedó marcada para la posteridad. Más de 1.200 personas perdieron la vida en una de las peores catástrofes naturales que ha conocido el país: el huracán Katrina.

Este fenómeno se formó el 23 de agosto de 2005 sobre las Bahamas y cruzó el sur de Florida como huracán de categoría 1. Rápidamente, elevó su nivel a categoría 5 durante su paso por el Golfo, con vientos superiores a 250 km/h, aunque no llegó a tocar tierra hasta el 29 de agosto como huracán de categoría 3 en Luisiana.

Su impacto dejó vientos de hasta 193 y 225 km/h e inundó aproximadamente el 80% de la ciudad de Nueva Orleans (Luisiana) debido a los múltiples fallos que se registraron en los sistemas de diques, dejando gran parte de la ciudad inhabitable durante semanas.

Miles de desplazamientos y daños incalculables

Las consecuencias de las inundaciones fueron devastadoras, obligando a renacer a la ciudad de Nueva Orleans. En algunas zonas, el agua alcanzó los seis metros de altura, siendo la zona de Lower Ninth Ward una de las más afectadas por el huracán.

Más de 800.000 personas fueron desplazadas a causa de los daños y se calcularon pérdidas de entre 80.000 y 146.000 millones de dólares estadounidenses.

Tras la tragedia, países como México colaboraron con asistencia médica y humanitaria. Además, se invirtieron más de 100.000 millones de dólares en ayudas federales, llevándose a cabo numerosos proyectos de reconstrucción.