Cerco a los vuelos cortos, impulso al vehículo eléctrico y nuevas obligaciones a las empresas: así es la nueva Ley de Movilidad Sostenible

La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada en el Congreso de los Diputados gracias a la abstención de Podemos, pretende conseguir profundos cambios en el transporte y la movilidad de España. Esta norma busca reducir las emisiones y cumplir con los compromisos climáticos europeos, y es además una condición necesaria para que lleguen a España 10.000 millones de euros en fondos europeos.

El texto, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene como ejes la descarbonización, la digitalización y el reconocimiento de la movilidad como un derecho ciudadano. Además, establece un marco de financiación para el transporte público y promueve la cooperación entre administraciones y empresas.

Adiós a los vuelos cortos y más trenes nocturnos

Entre las medidas más destacadas se encuentra el fomento del transporte ferroviario frente al aéreo y por carretera. La ley favorece la eliminación de vuelos cortos cuando exista una alternativa ferroviaria equivalente, impulsa la recuperación de los trenes nocturnos y refuerza la electrificación de puertos y aeropuertos para reducir las emisiones del sector.

Planes de movilidad para las empresas: transporte compartido y teletrabajo

Las empresas de más de 200 trabajadores estarán obligadas a contar con un plan de movilidad sostenible al trabajo, con el objetivo de reducir desplazamientos en coche privado y promover el transporte público, la movilidad compartida o el teletrabajo. Esta medida, incluida también en el Estatuto de los Trabajadores, busca disminuir la congestión urbana y las emisiones asociadas a los trayectos laborales.

Impulso al vehículo eléctrico y a la movilidad activa

La ley prevé la instalación masiva de puntos de recarga eléctrica, la revisión de las etiquetas ambientales de la DGT, y un Plan Nacional de impulso al uso de la bicicleta, con el que se pretende fomentar la movilidad activa y saludable. Además, introduce la posibilidad de crear tasas municipales a los vehículos más contaminantes que circulen por las zonas de bajas emisiones.

El nuevo marco legal crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, una estructura de cogobernanza que involucra al Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, y que permitirá coordinar políticas, compartir datos y planificar infraestructuras de forma más eficiente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que la ley “aportará seguridad jurídica, estabilidad y coherencia” al sistema de movilidad español, con un modelo que prima el transporte público y las alternativas sostenibles frente al coche privado.