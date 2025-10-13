Lluvias torrenciales en La Safor y Ribera, con un pico 102 l/m2 en una hora en Gandia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias que pueden acumular 100 litros por metro cuadrado en una hora. Los avisos naranjas se mantienen activos, como hasta ahora, en el litoral norte de Valencia y de Alicante por 60 litros acumulados en una hora y 140 en doce horas, y todo el litoral de Castellón por lluvias acumuladas de 40 litros en una hora, y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en el litoral norte de Alicante y el litoral de Castellón y Valencia.

En las comarcas de La Safor y La Ribera, en la provincia de Valencia, las lluvias torrenciales que están cayendo han dejado acumulados de 120 litros por metro cuadrado en Gandia, con un pico de 102 l/m2 en una hora en este municipio, según han informado la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Otros acumulados significativos, con datos de las 12:30 horas, han sido los 107 l/m2 registrados en Benirredrà (85 l/m2 en una hora); 81 l/m2 en Benifairó de la Valldigna; 76 l/m2 en Beniflà; 74 l/m2 en Rafelcofer; 72 l/m2 en Palmera; 65 l/m2 en Favara; y 62 l/m2 en Simat de la Valldigna.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la intensidad en zonas de tormenta del litoral sur de Valencia es torrencial, con más de 100 l/m² acumulados en Gandia en los últimas horas y acercándose a esa cifra en localidades próximas de la comarca de la Safor.

Aemet indica asimismo que se están produciendo sistemas convectivos muy activos evolucionando y expandiéndose y se están registrando muchos rayos en el sur de Valencia, mientras un nuevo núcleo ha surgido en el litoral norte de Castellón.

Las tormentas han ido generalizándose esta mañana en el litoral sur de Valencia, muy pegadas a la costa y expandiéndose hacia el norte. La lluvia de intensidad torrencial en Benifairó de la Valldigna ha dejado esta mañana de lunes 61 litros por metro cuadrado en una hora y 27,4 l/m2 en solo diez minutos (entre las 10:50 y las 11:00 horas), según Avamet.

La intensidad de las lluvias ha provocado la suspensión de la circulación ferroviaria entre Gandia y Xeraco por acumulación de agua en las vías, según han informado fuentes de Adif.

En cuanto a otras incidencias, en la calle Jaca de València, entre la Hípica y el Club de Tenis, ha caído un árbol de grandes dimensiones sobre un muro y sobre la acera, cuyo paso para peatones ha quedado cortado en ese tramo.

Envío ES- ALERT

Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles en el litoral sur de Valencia, en alerta roja por fuertes lluvias, para que se eviten desplazamientos y cruzar zonas inundables y para buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en zona inundable.

Ante el aviso de nivel rojo por lluvias comunicado por Aemet, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un mensaje de alerta en el que pide máxima precaución ante el aviso activado y cuya finalización está prevista a las 15 horas, hasta una nueva actualización.

En el mensaje Es-Alert de Protección Civil por riesgo de inundación en el litoral sur de Valencia por fuertes lluvias se pide evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, no realizar actividades en cauces y sus proximidades y, en caso de estar en una zona inundable, buscar zonas altas o subir a un piso superior.

Emergencias recuerda que el resto de la Comunitat Valenciana está en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas, por lo que se recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Las precipitaciones registradas durante la mañana han obligado al corte de la N-332 a la altura de Gandia (Valencia), según la DGT, a causa de las fuertes lluvias que están cayendo en la zona en las últimas horas y que han dejado un acumulado de más de 100 litros en solo una hora.

Además, se ha cortado la carretera N-332 en el kilómetro 220,8 en el término municipal de Gandia. Se trata del tramo de la vía a la salida del municipio hacia Bellreguard.

La circulación ferroviaria entre Gandia y Xeraco que había sido suspendida por acumulación de agua en las vías a causa de las condiciones meteorológicas adversas, se ha reanudado según han informado fuentes de Adif.

La Aemet ha elevado a rojo el aviso por lluvias en el litoral sur de Valencia en un boletín emitido a las 12:28 horas, y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat también ha subido a roja la alerta en esta zona. El aviso de Aemet está vigente, en principio, hasta las 15 horas de este lunes.