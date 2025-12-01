Soletes Repsol por Navidad: del aperitivo que se alarga hasta el anochecer a las mesas más sabrosa

El encendido de la iluminación navideña y la apertura de la estación de esquí en Sierra Nevada marcan el inicio de las fiestas en Granada. Llega el momento de reservar una mesa para la cena de cada año, encargar el roscón y entre compras y paseos, reencontrarse en barras repletas de buen producto granadino. Pasar una tarde entre los puestos del mercadillo de artesanías de la Plaza del Carmen, aprovechar la fiesta del Día de la Toma y exprimir la Tardebuena son tradiciones arraigadas en las navidades granadinas y la experiencia de recorrer estos Soletes también merece convertirse en un clásico.

Esta ruta comienza en El Realejo, frente al edificio intervenido por el arquitecto Francesco Sabatini que alberga desde hace más de cinco siglos el Real Monasterio de la Madre de Dios de la Orden de Santiago. "Este es el primer convento de religiosas que se fundó en Granada, con los Reyes Católicos", explica la madre María Auxiliadora, comendadora superiora con más de sesenta años en clausura a la espalda, de camino al luminoso obrador. Estos días, el horno funciona a pleno rendimiento, y decenas de monjas dan forma a los roscos de vino, pintan las anguilas de mazapán y se encargan de todas las fases de elaboración de los más de 30 dulces que tienen en catálogo tanto para recoger en el torno como para recibir por correo postal.

Otro convento afanado de lleno en la producción navideña es el Convento San José de las Carmelitas Calzadas. No hace muchos años que estas religiosas elaboran y venden dulces, pero en su sabor se percibe una tradición de siglos. "Nos solemos dividir entre el obrador y la cocina", explica Sor María Dolores frente a las bandejas con mantecados y polvorones recién hechos. Así, sacan adelante un sistema que también les permite preparar sushi y otros platos de cocina asiática para llevar.

Preparaciones conventuales

Las preparaciones conventuales son un must de la Navidad, pero también es un buen momento para quedar a desayunar. 'La Finca Coffee', con su tostador de café y su obrador propio, es una muy buena opción sin salir del centro de Granada, y este año cumplen una década de trayectoria. Si el plan es más vespertino, también se puede tirar de los nuevos Soletes, recalando en 'La Trastienda': ambiente festivo y buen producto tanto para compartir en la mesa como para llevar a casa.

Café de especialidad y dulces de obrador propio en ‘La Finca Cofee’ | Alfredo Cáliz

"En Granada la Navidad se vive muy intensamente: es esencia, olor a castañas, alboroto, zambombas. Todos los días tienes planes y al final vas andando por las calles de bar en bar y te vas encontrando con amigos que llevas meses sin ver", cuenta Borja Olmedo, propietario de 'Mítico Bar'. En este bar del barrio de San Jerónimo, ubicado desde hace tres años en el local del antiguo 'Comestibles Universidad', no se reserva, siempre está animado y más en estas fechas. Los habituales ya lo saben, pero los recién llegados pueden pedir unas pavías de bacalao con almendras fritas y miel o un brioche de pringá y brindar con un Diez Días de Marzo por las fiestas y el reencuentro.

Comidas de empresa o cenas de grupo

La comida de empresa, la cena del grupo de amigos de siempre que solo coincide en la misma ciudad un par de semanas al año o la familia que ha decidido que hoy no se cocina. Todos se encontrarán en restaurantes como 'Oliver', que con sus célebres arroces, su buen producto del mar y su cómodo comedor lleva tres generaciones albergando diferentes festejos. 'Tendido 1', con amplia sala, y ubicación estratégica -en la Plaza de Toros de la ciudad-, también puede resultar un lugar apropiado para comenzar una de esas noches que sabes cuando empiezan, pero no cuando terminan.

Si lo que busca el grupo es una cena informal en un barrio tranquilo, 'El Rincón de Qrro' le espera, donde Curro cocina y Raquel sirve tapas caseras como el tataki de ciervo o paté de perdiz. "Algún cliente me lo pide y hago algunas tarrinas para llevar en Navidad", cuenta el profesional, que tras trabajar en grandes cocinas durante décadas, hace ocho años que cocina al día y lo que le apetece. Además de elegir en cartas clásicas o innovadoras, hay gran variedad de restaurantes que confeccionan menús especiales para estas fechas, como el 'Guapa y Rabios' de Albolote, que cuenta hasta con tres opciones diferentes este año.

El paté de perdiz de ‘El Rincón de Qrro’ tiene tanto éxito que algunos lo piden para llevar | Sofía Moro

Cerca de Albolote, en Alfacar, recibe también un Solete de Navidad la pastelería 'Zarina', donde destaca la calidad de la materia prima tanto de sus panettones como de sus roscones de Reyes. Acercándonos a la costa, el horno ‘Videras’, que con 150 años de historia, además de pasteles también prepara canapés, y ha rescatado con éxito un dulce morisco: la Torta Real de Motril.

Los propietarios de estos 11 establecimientos y del resto de nuevos Soletes andaluces han sido invitados a la entrega de galardones este lunes 1 de diciembre en el Carmen de los Mártires. Con este acto, celebrado al mediodía y al que han acudido el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez y la alcaldesa de la ciudad, Marifran Carazo, Granada ha sido la anfitriona de la decimotercera edición de los Soletes Guía Repsol. Tras las entregas de Ibiza, Santander, Lorca y Córdoba, ya son cinco los actos celebrados en torno a la distinción más joven de Guía Repsol.