Queso Manchego con Denominación de Origen: tradición, sostenibilidad y calidad con sello internacional

Queso Manchego DOP: tradición, sostenibilidad y calidad con sello internacional

La Denominación de Origen Protegida Queso Manchego aúna pasado, presente y futuro en cada pieza, con una apuesta firme por la sostenibilidad, la calidad y el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha.

Desde su origen en el corazón de Castilla-La Mancha, el Queso Manchego ha sabido mantener intacta su esencia, incluso en un mundo en constante transformación. Amparado por una Denominación de Origen que vela por su autenticidad, este producto no solo representa un legado gastronómico, sino también una forma de entender el territorio, la ganadería y el futuro del medio rural.

Compromiso con la sostenibilidad

El Queso Manchego, bajo el amparo de la DOP, no es solo un producto gastronómico de reconocido prestigio, sino un reflejo del compromiso con el entorno natural y social de La Mancha. Desde el cuidado de la raza ovina manchega hasta el uso responsable de pastos locales, la DOP promueve prácticas que preservan la biodiversidad, regeneran el suelo y evitan la desertificación.

Un motor económico y social

Con cerca de 500 ganaderías y más de 60 queserías, el Queso Manchego impulsa la economía rural, generando empleo estable y frenando la despoblación. Cada queso es fruto de oficios tradicionales que se transmiten de generación en generación, manteniendo vivo el patrimonio cultural de la región.

Rigor, autenticidad y prestigio internacional

La DOP garantiza que todo Queso Manchego se elabore con leche de oveja manchega, siguiendo un estricto Pliego de Condiciones. Un laboratorio acreditado por ENAC realiza más de 50.000 análisis anuales, asegurando la pureza del producto. Además, la Denominación lleva el nombre del Manchego a ferias y eventos de todo el mundo, consolidando su reconocimiento internacional.

Queso Manchego con DOP | DOP Queso Manchego

Investigación y mejora continua

La labor de la DOP también se centra en la investigación, promoviendo estudios sobre la oveja manchega para mejorar su manejo y bienestar. Una apuesta por la innovación sin perder la esencia de un producto con siglos de historia.

Un gesto tan cotidiano como elegir Queso Manchego con DOP es, en realidad, una forma de cuidar nuestra cultura, nuestro campo y nuestro futuro.