Los mejores Soletes para esta Navidad: más de 300 locales para celebrar hasta el día de Reyes

Guía Repsol ha presentado en Granada la nueva edición de los Soletes de Navidad, una selección de más de 300 establecimientos de toda España pensados para celebrar cada momento de estas fiestas: desde aperitivos que se alargan horas hasta comidas familiares, roscones artesanos o brindis con amigos.

El acto tuvo lugar este 1 de diciembre en el Carmen de los Mártires, con Sierra Nevada ya nevada como telón de fondo. Allí se entregaron también los galardones a los once nuevos locales distinguidos en la provincia.

Más de 300 sitios para cada plan navideño

Los Soletes de esta edición incluyen bares repletos en los aperitivos de Nochebuena y Nochevieja, restaurantes donde celebrar cenas con amigos, chocolaterías tradicionales, vinotecas para brindar y obradores donde se elaboran algunos de los roscones y dulces más apreciados del país.

Entre ellos, destaca el popular Mítico Bar, en Granada, donde el reencuentro navideño sabe a pavías de bacalao, brioche de pringá o canelón de morcilla. También figuran locales pensados para grupos, como la sidrería El Polesu en Cangas de Onís o el asador San Lorenzo de Burgos, y vinotecas donde las copas adquieren protagonismo, como Beat Wines en Tomelloso o Almacén Wine Bar en Donostia.

La gran novedad: 26 conventos distinguidos por su repostería histórica

Por primera vez, Guía Repsol reconoce a 26 conventos de toda España por la calidad y tradición de su repostería artesana. Obradores como el de las Comendadoras de Santiago (Granada), el convento cisterciense de Teror (Las Palmas) o las clarisas de Llerena (Badajoz) figuran entre los galardonados.

Estos monasterios conservan recetas centenarias y elaboran dulces que forman parte del patrimonio gastronómico de sus provincias.

Roscones, turrones y especialidades que saben a Navidad

La selección también incluye pastelerías que son referencia en estas fechas: el roscón de Boske Bakery (Torrelodones), los turrones de Iturbe (Logroño) o los de Gorrotxategui (Tolosa). Pero también sabores locales como los empanadicos de calabaza de Ferrando (Huesca), los barquillos de Galindo (Palma) o el mazapán del Convento de San Clemente (Toledo), donde según la tradición se elaboró por primera vez en el siglo XIII.

Granada suma un centenar de Soletes

Durante el acto, inaugurado por la alcaldesa Marifran Carazo, el diputado de Fondos Europeos Antonio Díaz Sánchez y la directora de Guía Repsol María Ritter, se puso en valor el carácter local de estos establecimientos. Díaz destacó que los Soletes "ponen el foco en la esencia de los establecimientos cotidianos", generando cohesión territorial y visibilidad para los productos granadinos.

En la provincia, ya son cien los locales que cuentan con esta distinción.

Un reconocimiento ya presente en más de 5.000 establecimientos

Con esta decimotercera entrega, Guía Repsol supera los 5.000 locales distinguidos con su pegatina amarilla. La categoría, creada en 2021 para poner en valor la hostelería de proximidad, identifica sitios auténticos, asequibles y con encanto: bares, cafeterías, casas de comidas, heladerías, vinotecas o terrazas.

Los nuevos Soletes ya pueden consultarse en la web y app de Guía Repsol, donde es posible geolocalizarlos, guardarlos y planificar rutas para descubrirlos durante estas fiestas.