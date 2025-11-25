La Guía Michelin mantiene a sus restaurantes tres estrellas y suma cinco biestrellados más: consulta la lista completa

La Guía Michelin España 2026 ha dado a conocer este martes en Málaga a sus restaurantes 'estelares' durante su gala de presentación. Una celebración que ha culminado sin ningún nuevo restaurante con tres estrellas, manteniéndose así los mismos 16 establecimientos de restauración que ya ostentaban esta máxima distinción en la guía de 2025.

Cataluña ha sido la comunidad autónoma más laureada al conseguir cuatro nuevos restaurantes biestrellados: Aleia (Barcelona), La Boscana (Bellvís, Lleida), Mont Bar (Barcelona) y Enigma (Barcelona). A estos nombres se les suma Ramón Freixa Atelier (Madrid), que repite con dos estrellas Michelin. Así, son ya 37 los establecimientos que suman esta distinción.

Además, y entre los denominados premios Awards de la Guía Michelin, destacan el galardón al Servicio de Sala que ha sido para Abel Valverde del restaurante Desde 1911 de Madrid; el premio al mejor sumiller que ha sido para Luis Baselga, del restaurante Smoked Room también en Madrid; al chef joven para Juan Carlos García del restaurante Valdebira (Baeza, Jaén); o al mentor chef para Quique Dacosta del restaurante Quique Dacosta de Dénia (Alicante).

Otros 29 restaurantes han recibido el 'Bib Gourmand', que distingue a aquellos restaurantes o casas de comidas que se caracterizan por una buena relación calidad/precio, un reconocimiento con el que ya cuentan 204 establecimientos de toda España.

Finalmente, cinco restaurantes han recibido la estrella Verde como reconocimiento a iniciativas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente

Restaurantes que consiguen una estrella Michelin

El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz)

Faralá (Granada)

Haydée by Víctor Suárez (Adeje)

Mare (Cádiz)

Ochando (Los Rosales)

Palodú (Málaga)

ReComiendo (Córdoba)

Barahonda (Yecla)

Kamikaze (Barcelona)

Llavor (Oropesa del Mar)

Rubén Miralles (Vinarós)

Scapar (Barcelona)

Simposio (San Antonio de Benagéber)

Ancestral (Pozuelo de Alarcón)

Bakea (Munguía)

Casa Rubén (Tella)

EMi (Madrid)

Èter (Madrid)

Islares (Bilbao)

Itzuli (Donostia-San Sebastián)

La Revelía (Amorebieta)

Miguel González (Orense)

Pico Velasco (Carasa)

Regueiro (Tox)

Vértigo (Sober)

Nuevos restaurantes biestrellados