La Finca, de Susi Díaz, y Bagá, de Pedro Sánchez, nuevos 3 Soles Guía Repsol

El Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife ha sido el escenario elegido para llevar a cabo la entrega de los Soles Guía Repsol 2025, en una gala que ha mostrado el gran momento de efervescencia que experimenta la gastronomía española.

Bajo la batuta de las presentadoras Toni Acosta y Lorena Castell, 90 restaurantes han recibido los reconocimientos de la guía naranja en una edición en la que el concepto de casa de comidas ha sido el gran protagonista al ser vehículo de "la autenticidad, la cercanía y el orgullo de convertir el legado en platos sorprendentes", como ha apuntado la directora de Guía Repsol, María Ritter.

Además, no podía pasar desapercibido en un territorio como las Islas Canarias, cuya tradición gastronómica cada vez es más reconocida, el "motor de desarrollo, cultura y proyección nacional" que supone "la identidad culinaria, a la riqueza de nuestros productos locales y al talento de los profesionales" del archipiélago, ha indicado Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.

La Finca y Bagá, a la cima de Guía Repsol

Entroncando directamente con el espíritu de casas de comidas reivindicado durante la gala de Guía Repsol, los restaurantes La Finca (Elche), de Susi Díaz, y Bagá (Jaén), de Pedro Sánchez, se hecho con su tercer Sol Guía Repsol.

La alicantina, con más de cuatro décadas de oficio a sus espaldas, ha destacado que "hacer un plato con el recuerdo es más importante que pensar en el futuro", poniendo como ejemplo el "escabeche de caballa" de su abuela y cómo ella misma intenta adaptar una receta tan tradicional en La Finca empleando " la técnica y el control de los tiempos de hoy, espetando el producto al máximo para que salga en plenitud a la mesa".

Por su parte, Pedro Sánchez ha explicado que con la filosofía que desarrolla en Bagá piensa "más en lo que me va pidiendo el producto que en el plato", interpretando cada ingrediente "como si no lo conociera, sin prejuicios". "Para mí, el sabor no lo es todo; en unos platos busco texturas, en otros, sensaciones o sólo la acidez, la sal o el azúcar, al margen de lo demás", ha añadido.

17 restaurantes se hacen con los dos Soles Repsol

En la Guía Repsol 2025, 17 restaurantes se aúpan a la categoría de los 2 Soles Repsol, manteniendo la constante de una cocina que cada vez se muestra más desnuda más desnuda. Un ascenso que, además, es una muestra de cómo este gran momento en las cocinas se distribuye por diferentes territorios, poniendo en valor la diversidad de la despensa del país.

Alevante. Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Bakea. Mungia (Vizcaya)

Cebo. Madrid (Madrid)

Enigma. Barcelona (Barcelona)

Esperit Roca. Sant Julià de Ramis (Girona)

Kamín. León (León)

Kappo. Madrid (Madrid)

L’Aliança d’Anglés. Anglés (Girona)

La Tasquería. Madrid (Madrid)

Laia Erretegia. Hondarribia (Guipúzcoa)

Lana. Madrid (Madrid)

Local de Ensayo. Murcia (Región de Murcia)

Narru. San Sebastián (Guipúzcoa)

Poemas by Hermanos Padrón. Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

VelascoAbellá. Madrid (Madrid)

Verdejo. Madrid (Madrid)

Villa Retiro. Xerta (Tarragona)

Los nuevos Soles traen propuestas asequibles

Entre los nuevos restaurantes 1 Sol Guía Repsol apuestan por la fórmula de menús gastronómicos más cortos y cartas pensadas para compartir a un precio más asequible. Propuestas de alta cocina de la mano de jóvenes cocineros que buscan conseguir una clientela habitual, que no exceda un gasto por persona superior a los 40 ó 50 euros en muchos casos. Como ejemplo, el restaurante Narea, en Vejer de la Frontera, donde Alejandra Gnisci y Jaime Batista combinan las gastronomías de Italia, Argentina y Andalucía en un menú de siete pases por 38 euros, el joven Mario Clemente, formado junto a Dani García y Bittor Arguinzoniz, y su Alberca (Trujillo), donde sorprende con una oferta basada en las brasas a partir de 45 euros, o el Anhelo de Cristian Granero en Castellón de la Plana, en el que su menú D'Uixó, de ocho pases y un precio 39 euros anima a repetir con frecuencia.

Vuelta al pueblo para experimentar

Una de las tendencias más destacadas de los Soles Guía Repsol 2025 es la vuelta a sus orígenes de algunos chefs, que apuestan por montar sus establecimientos en pueblos donde profundizar en la tradición. Tal es el caso de Rubén Coronas, que traslada el paisaje del Pirineo de Huesca en los platos que sirve en Casa Rubén o los guisos de de Luis Moreno, quien dejó El Escorial madrileño para trasladarse al rural ourensano de Allariz, en Marmurio do Río.

Sol Sostenible a cuatro nuevos restaurantes

Los Premios Sol Sostenible #AlimentosdEspaña han sido este año para Ángel León (Aponiente, El Puerto de Santa María. 3 Soles Guía Repsol), Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo, Daroca de Rioja. 2 Soles Guía Repsol), Jordi Esteve (Nectari, Barcelona. 1 Sol Guía Repsol) y Pedro Hernández (El Duende del Fuego, Los Llanos. Recomendado Guía Repsol). Unos galardones que han sido entregados por José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Valero Marín, director general de Cliente de Repsol; Marcos Fraga, director de Comunicación y Marca de Repsol; José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de Santa Cruz de Tenerife; y Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo del Cabildo.

Con las nuevas incorporaciones, un total de 789 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol (44 Tres Soles, 176 Dos Soles y 569 Un Sol) y 1.488 Recomendados (con 208 novedades). Cataluña (115), Comunidad de Madrid (102), Andalucía (77), Euskadi (73), Comunitat Valenciana (65) y Castilla y León (58) son las regiones donde más Soles brillan.