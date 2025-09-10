David de Jorge, Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica

El cocinero vasco David de Jorge ha sido galardonado este miércoles con el Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica 2025, de la Real Academia de Gastronomía (RAG).

Según un comunicado de la RAG, tras saber que ha sido galardonado, De Jorge ha afirmado que la premian por "divulgador y comunicador y todas esas chanfainas", pero ha subrayado que sus crónicas y recetas "están inspiradas en toda esa peña currela que se bate el cobre en las cocinas españolas, quemándose las pestañas, friendo salmonetes y sudando la gota gorda".

El jurado del galardón ha destacado “profunda cultura gastronómica y su asombrosa capacidad para llegar a la gente” de De Jorge: “Nos acerca a la cocina de toda la vida, la cocina de recursos, con simpatía y accesibilidad”.

La presidenta del jurado, la periodista y premio nacional de gastronomía Ana Vega Pérez de Arlucea, ha añadido que el chef vasco es merecedor de este reconocimiento por ser un perfil “completísimo, tanto como comunicador como cocinero”.

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 se celebrará el 20 de octubre en Granada y será la primera vez en su historia que se traslade fuera de Madrid.