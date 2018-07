El funeral por los cinco fallecidos será hoy a las 11:00 en Monterrubio de la Serena

El funeral por los cinco fallecidos en el accidente de un microbús cerca de Castuera se celebrará hoy a las 11:00 horas en el polideportivo de Monterrubio de la Serena (Badajoz), localidad de la que eran las víctimas.



Sobre las autopsias, el delegado del Gobierno ha explicado que "se están terminando" y que "en cuanto terminen" se entregarán los cuerpos a los familiares que se encuentran en este Instituto de Medicina Local, para trasladarlos posteriormente a Monterrubio de la Serena, en cuyo polideportivo se celebrará este sábado el funeral a partir de las 11:00 horas.



En su intervención, López Iglesias ha avanzado que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, le ha trasladado que se interese por los heridos y de el pésame a los familiares, así como que "si él mañana de alguna manera pudiera venir al funeral vendría".



Germán López ha hecho estas declaraciones tras departir con los familiares desplazados a la capital pacense con motivo de las autopsias que se están practicando a los cuerpos de los cinco jóvenes fallecidos, que eran de Monterrubio de la Serena, salvo uno que era de La Nava de Benquerencia.



Acerca del estado de las familias, el representante del Ejecutivo Central en la región ha explicado que están "muy apenados" pero con "una súper educación y una súper cortesía impresionante", al tiempo que ha añadido que ha visitado a cada familia "uno a uno" y que está "admirado de la fortaleza" y de "cómo están llevando eso", así como que "son todos una piña".



Del mismo modo y preguntado por si le han trasladado alguna reclamación o queja, ha incidido en que no le han dicho "absolutamente ninguna queja" y que, al contrario, le han transmitido que Monterrubio de la Serena es un pueblo pequeño y que quienes viajaban en el microbús accidentado "la mayoría eran amigos e incluso iban dos hermanos, que uno de ellos ha fallecido y el otro está en el hospital, otros eran primos".



Sobre el estado de los heridos ha valorado que "han evolucionado muy bien" y que según las últimas informaciones que maneja "todo evoluciona bien" y "no" hay que "pensar que esto pueda desencadenar ninguna otra víctima ni muchísimo menos".



Respecto a las causas del accidente, López Iglesias ha señalado que todavía no las conocen, aunque ha apuntado que "anoche se hablaba de una maquinaria agrícola que iba a girar".



Así, ha añadido que un equipo de reconstrucción de accidentes "ya está trabajando en ello" y "en cuestión de horas" o "días se sabrá efectivamente" qué sucedió, y ha apostillado que el conductor de la maquinaria y el del autobus "tendrán que hacer sus declaraciones y a la vista de lo que digan pues se verá si hay alguna culpabilidad por parte de alguien o no la ha habido".

Tres días de luto oficial en Extremadura

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que decretará tres días de luto oficial en la Comunidad Autónoma de Extremadura como testimonio del dolor de los extremeños por los fallecidos en el accidente que ha tenido lugar cerca de Castuera.

El presidente ha comunicado esta decisión tras acercarse del suceso, en el que han fallecido cinco menores, además de resultar heridos otros 13 pasajeros. Los jóvenes que viajaban en el autobús son del municipio pacense de Monterrubio de la Serena y pertenecen a un equipo de fútbol infantil y cadete que regresaba de disputar una competición deportiva regional.

Durante los tres días, todas las banderas de los edificios públicos de la región ondearán a media asta en Extremadura. Además, todos los partidos políticos han suspendido esta noche los actos con los que se iniciaba la campaña electoral en Extremadura debido al accidente de tráfico.

Los cadáveres de los cinco menores han sido trasladados, después de decretar su levantamiento, al Instituto Anatómico Forense de Badajoz, y está previsto que este viernes se les realice la autopsia. Después se instalará la capilla ardiente en el polideportivo de Monterrubio de la Serena.