Zarzuela reacciona a las palabras de Feijóo y aclara que el Rey se atiene "a una exquisita neutralidad"

El pasado viernes tuvo lugar la apertura del Año Judicial, un acto al que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, decidió no acudir por la presencia del fiscal general del Estado, entre otras razones.

"Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga", señaló Feijóo en un mensaje publicado en X. "Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia".

Este lunes el mandatario 'popular' ha señalado que Felipe VI le dijo "en su papel de moderación, que entendía y tomaba nota" de su posición al no acudir a la apertura del año judicial.

Tras estas declaraciones durante una entrevista en Telecinco, la Casa Real ha recordado que el monarca siempre se atiene "a una exquisita neutralidad institucional". Al mismo tiempo, desde Génova aseguran que Feijóo no pretendió en ningún momento transmitir una validación del Rey a su decisión de no asistir al evento, sino que solo se refería a que la Casa Real le había dado un acuse de recibo.

En consecuencia, desde el PSOE señalan que el hecho de que Feijóo haya revelado su conversación con el Rey se trata de "una muestra más de su falta de inconstitucionalidad". Así lo ha considerado la portavoz socialista Montserrat Mínguez durante una rueda de prensa en la sede del partido.

Sobre esta misma cuestión, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que "es intolerable" y que "es algo que no se puede defender ni consentir".