Zapatero sobre el veto de Pedro Sánchez a Vox: "Hay que hablar con todo el mundo"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido entrevistado este jueves en el programa de Carlos de Alsina 'Más de uno', donde acudía con el pretexto de la presentación de su nuevo libro 'La solución pacífica'. Al acercarse el final del encuentro, Marta García Aller ha destacado la definición como "fundamentalista del diálogo" que el exmandatario da de sí mismo en el libro.

En particular, García Aller le ha preguntado si ese diálogo incuestionable debe aplicarse también a Vox, a quien el Gobierno vetó de la última ronda de contactos respecto al plan de ampliación del gasto en defensa. El expresidente del Gobierno ha tachado esta cuestión de "pequeña política", no obstante, tras ello ha asegurado que "hay que hablar con todo el mundo". Ha aprovechado para resaltar que la formación de extrema derecha va a tener un papel complicado en su defensa de Trump.

"Me traicionaría a mí mismo, he hablado con políticos que mantenían posiciones a favor de la violencia", ha pasado a afirmar, y asegurado que su experiencia en esta práctica es "muy positiva". También ha reivindicado que esta experiencia le ha permitido, tal vez por azar, construir una gran "fe" en el diálogo y en la palabra al poder encontrarse con gente con posiciones antitéticas e incluso fundamentalistas que han ido limando a través de la comprensión y la paciencia.

"Ninguno somos buenos, buenos ni malos, malos, todos somos regulares" ha afirmado Zapatero, para finalizar con una cita de J.F. Kennedy, "No hay país ni pueblo, por sistema político o gobierno que tenga, que no tenga sus virtudes".