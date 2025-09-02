Zapatero se reunió con Puigdemont la semana pasada en Suiza

La reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente Carles Puigdemont, que se celebrará este martes en Bruselas, ha marcado el arranque del curso político sin que se haya celebrado todavía. Un encuentro que para el Gobierno es parte de la necesaria "normalidad" y que el PP percibe como un "chantaje" de los independentistas para que el Ejecutivo apruebe los presupuestos.

Dicho encuentro tendrá lugar el mismo día en el que el Consejo de Ministros va a aprobar la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por 85.000 millones de euros.

En cuanto a la reunión de este martes en Suiza, fue el propio Illa quien propuso el encuentro a Puigdemont, según informa el diario 'El Mundo', tras la cita del pasado viernes en las afueras de Zúrich entre los enviados del PSOE y los representantes de Junts.

Según el citado medio, a dicha reunión acudieron el propio Carles Puigdemont, Míriam Nogueras, Jordi Turull, José Luis Rodríguez Zapatero y Juanfran Serrano, quien fuera mano derecha del ex secretario de organización socialista Santos Cerdán.

En este encuentro, afirma el mismo medio, Zapatero insistió en que el Gobierno ha intentado conseguir el aval de la Justicia a la Ley de Amnistía y, al mismo tiempo, el expresidente tuvo que minimizar la gravedad de los escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo tras las preocupaciones de Puigdemont al respecto.

La reunión de este martes tendrá lugar a las 16.15 horas en Bruselas y se celebrará a puerta cerrada, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Un encuentro cara a cara en el que Illa y Puigdemont se encontrarán por primera vez en persona desde que el socialista está al frente de la Generalitat de Cataluña.