Zapatero, a la derecha: "Están obsesionados con Sánchez, antes conmigo y Felipe. Con él, ahora ya no"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha abogado por que "se culmine esta legislatura de grandes propósitos y objetivos", y ha calificado a Pedro Sánchez como "un presidente valiente, progresistas, que ha llevado las mejores cotas económicas y sociales a España en su historia".

"Le apoyamos y le apoyaremos", ha reafirmado Rodríguez Zapatero, quien ha admitido que el Parlamento "ahora pesa más que antes pesaba" y "hay que ganarse voto a voto", tras lo que ha señalado que "eso es la democracia".

Por este motivo, "el Gobierno tiene que trabajar más, pero fijaros qué bien le va al país", ha señalado Rodríguez Zapatero en un acto público este viernes en Llerena, donde ha defendido que España es el "país que mejor crece económicamente y más".

Sin embargo, el expresidente ha lamentado que en la derecha están "obsesionados" con Pedro Sánchez, al que consideran "malo, malísimo", y ha ironizado señalando que estos partidos "son aplicados, en descalificar, insultar, denigrar, denostar".

José Luis Zapatero se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este viernes en la localidad pacense de Llerena, donde ha asistido a la entrega de los Premios Rafael Castilla, junto al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, y el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Están obsesionados con Pedro Sánchez

En su intervención, el expresidente del Gobierno ha señalado que en la derecha "están obsesionados con Pedro Sánchez", mientras que antes era con él mismo, "y mucho antes con Felipe". "Ahora ya no", ha ironizado.

Por este motivo, ha aseverado que las críticas no son al "el sanchismo ni el zapaterismo", sino que "es al PSOE, su fuerza, sus compañeros y la historia de transformación de este país lo que no les gusta", ha dicho. "Que no nos chupamos el dedo", ha espetado.

El PSOE es "el único partido que tiene 146 años de historia, por algo será", ha resaltado Zapatero, quien ha señalado que también es "el único partido, o por lo menos el principal partido, que no tiene problemas ni con la memoria ni con la historia".