Zapatero alaba a Montero y la califica como "la presidenta de la sanidad, educación y vivienda pública"

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha comparecido junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en los encuentros 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía'. Allí Zapatero la ha agasajado y la ha definido como "la presidenta de la sanidad, educación y vivienda pública". Temas que, desde el punto de vista del exdirigente del Gobierno, serán fundamentales en las próximas elecciones andaluzas. Por eso mismo, ha reivindicado que en Andalucía no hay "nadie mejor para innovar", que Montero.

Por otra parte, Zapatero ha defendido que con la presidencia de Montero en Andalucía se podría abrir un "gran debate sobre lo que significa el derecho a la vivienda". Del mismo modo, ha recordado que el PSOE históricamente ha encontrado las fórmulas para "la salud, la educación universal como igualdad de oportunidades". Para el exmandatario, el nuevo reto es crear "ese quinto pilar del derecho a la vivienda", que a su modo de ver es "el derecho al espacio personal y a la dignidad" y "donde tenemos que trabajar en nuevas ideas, en nuevas propuestas".

Asimismo, ha incidido en la idea de que el PSOE debe tener una "conversación con la sociedad" en materia de vivienda. "La vivienda se ha convertido en el gran reto del Estado Social, del modelo de vida que tenemos por delante y de la respuesta a toda una generación", ha añadido.

Montero incide en la polémica del cribado

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado que los socialistas no van a consentir que les quiten "lo construido piedra a piedra" en materia de sanidad pública. A renglón seguido ha expresado que lo ocurrido con el cribado del cáncer de mama "no es un error, es un colapso del sistema sanitario dirigido a la privatización". Y por eso ha insistido en que "esto no es un juego de niños". "Nos jugamos la vida", ha agregado

Además, Montero se ha comprometido a recuperar "el orgullo" por los servicios públicos andaluces, así como ha calificado de "ofensivas" las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, en las que indicaba que eran los sanitarios los que aconsejaron no informar acerca de la inexactitud de las pruebas contra el cáncer para no provocar "incertidumbre" en las pacientes. "Pero ahora, es tan grave lo que está ocurriendo... Porque, ¿qué pasa en otros cribados y patologías?", se ha preguntado la ministra.

Antes de acabar ha recordado unas palabras del presidente de la Junta en las que señalaba que el sistema sanitario andaluz "no era sostenible". Declaraciones que le han servido para argumentar que el modelo que propone el PP no es el de abogar por los servicios públicos, puesto que Andalucía, en su opinión, tiene a "los mejores profesionales, pero están desbordados, sin motivación y no tienen alicientes porque el trabajo no les cunde".