Yolanda Díaz vuelve a avisar a Pedro Sánchez: "Está en manos del PSOE mantener la legislatura"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisó este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "está en manos del PSOE mantener la legislatura" y salir del "inmovilismo" antes del 9 de julio, fecha en la que Sánchez comparecerá en el Congreso para hablar de la corrupción.

"Nosotras no queremos que gobiernen PP y Vox, pero queremos que se respete el mandato del 23 de julio (últimas elecciones) y la palabra del presidente, que compareció hace un año y dijo que íbamos a tomar medidas de regeneración democrática", dijo Díaz desde Oviedo, en alusión a los días de reflexión que se tomó Sánchez en abril de 2024.

La vicepresidenta segunda reconoció que la reunión entre el PSOE y Sumar de esta semana, a causa de los casos de corrupción que salpican a los socialistas, "fue mal" y advirtió de que si no se toman medidas antes del 9 de julio, "el presidente del Gobierno no hablará en nombre de todo el Gobierno".

Díaz cree que, dentro del PSOE, no existe percepción de la gravedad de un caso que ha acabado con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en prisión provisional, y con el exministro José Luis Ábalos y Koldo García investigados. "Esto es gravísimo", resaltó la ministra de Trabajo.

La vicepresidenta segunda también recordó que Sumar presentó una batería de propuestas de regeneración al PSOE, que "no son nada extraordinario", sino recomendaciones del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco), con medidas como el impulso de una ley integral anticorrupción, una agencia independiente de prevención de la corrupción y planes anticorrupción en todas las administraciones públicas de España.

"No estamos proponiendo nada que no se haga en los países de nuestro entorno", agregó Díaz, que también admitió la "gran corrupción política" que existe en España, si bien no existe corrupción administrativa.

Preguntada por el Comité Federal del PSOE, que se celebra este sábado, Díaz mostró su "respeto absoluto", aunque recordó que la preocupación de Sumar es "el inmovilismo del PSOE". La formación de la vicepresidenta primera reclama a sus socios de coalición "medidas claras y urgentes de regeneración democrática en España y de giro social de la legislatura".