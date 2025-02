Lo de Yolanda Díaz y el SMI... es "populismo"

La Ejecutiva Federal del PSOE lo tiene claro: los salarios mínimos también deben cotizar aunque la gran mayoría de los que lo perciben no van a tener que tributar y que las pocas personas que lo harán, lo harán 830 euros menos al año que si gobernara el Partido Popular". Sea como fuere, la batalla entre PSOE y Sumar sobre la exención o no del Salario Mínimo Interprofesional empieza a ser una bola de nieve que Moncloa quiere deshacer cuanto antes. Porque todos saben cómo ha empezado esto -en aquella puesta en escena de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, cuando la Portavoz Pilar Alegría y la Vicepresidenta Yolanda Díaz se desdecían una a la otra.

Así se refería esta mañana la Portavoz socialista Esther Peña, preguntada por la política fiscal de izquierdas relativa al SMI. Peña no ha querido entrar en la polémica con la vicepresidenta tercera del gobierno, Yolanda Díaz que insiste en su dietario al respecto: "lo que no es de izquierdas es regalarle los impuestos a las energéticas que tienen beneficios extraordinarios y que las rentas con 16.000 euros al año tiene que hacer un aporte fiscal. Y añade Díaz que rechaza que este asunto quede cerrado por parte del PSOE y que espera que aún haya margen para negociarlo "dentro del gobierno" y no llevarlo al legislativo (donde sabe que tiene menos posibilidades de ganar una votación).

EL PSOE rechaza el "populismo" de Sumar

Desde Ferraz asumen la batalla que quiere dar Yolanda Díaz pero insisten en que no hay debate y que es lamentable que una formación de izquierdas -en referencia a Sumar- haga pedagogía anti impuestos, cuando saben de sobra que son los impuestos lo que hace funcionar a un país y lo que al final financia los servicios públicos. La Comisión Ejecutiva del PSOE recuerda a Yolanda Díaz las continuas subidas del SMI que ha venido haciendo el Gobierno en los últimos años "en más de 400 euros", y que lo ha hecho atendiendo siempre a un "régimen fiscal justo y progresivo".

Así, varias voces autorizadas cercanas a la dirección del partido en Ferraz creen que lo que hace la formación de Yolanda Díaz es puro "populismo", porque saben que es necesario transmitir un mensaje fiscal solidario, que todos debemos aportar por muy poco que sea, para que funcionen las cosas.

Cada día un rifirrafe. Hoy, Planas desmonta a Yolanda

Pero ambas partes siguen en sus trece, aunque desde las filas socialistas del gobierno tratan por todos los medios de desacreditar los argumentos de la vicepresidenta Díaz para defender que no haya exención fiscal en el SMI. Por eso, hoy, el propio ministro de Agricultura Luís Planas -en declaraciones a Rne- revelaba que le consta -porque los ha leído- que los propios informes del Ministerio de Trabajo que ostenta Díaz le han recomendado que evite dicha exención fiscal para los salarios mínimos, dando a entender que es ella personalmente la que se niega a aceptar las evidencias.

Sin el IRPF del SMI... nos quedamos sin presupuesto de Vivienda

Otras fuentes del partido recuerdan que Sumar y otras formaciones de izquierdas reclaman al gobierno que no desatienda cuestiones tan cruciales como la política de vivienda. Pues bien -señalan estas fuentes- si dejamos los salarios mínimos sin cotizar desaparecen 2.000 millones de euros de las arcas públicas. Y eso... es equivalente al presupuesto de Vivienda.

En todo caso, Ferraz espera que baje la espuma de la polémica sobre la cotización del SMI, porque asumen que Yolanda Díaz necesita en estos momentos marcar más que nunca un perfil propio, mostrar contundencia de mensaje ante Podemos y reforzar a Sumar de cara al futuro a corto y medio plazo. Fuentes parlamentarias socialistas creen que habrá acuerdo "en el seno del gobierno o en el ámbito parlamentario", porque saben que Sumar no va a tener los apoyos necesarios para sacar adelante un SMI exento de cotización. Igualmente, desde el PSOE, creen que Díaz -en el fondo, muy en el fondo- está librando en realidad una batalla de más calado: la de apretar al máximo a las grandes empresas y fortunas cuyo patrimonio ha crecido más del 16% en los últimos doce meses.