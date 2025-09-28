Yolanda Díaz responde a Feijóo: "El principal problema de España no es la inmigración, sino el PP"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha participado en las mesas redondas que organiza por su fiesta anual el Partido Comunista (PCE) en Rivas (Madrid). Desde allí ha reivindicado que "el principal problema de España no es la inmigración", sino que lo es el Partido Popular. Por eso, ha propuesto que en el caso de que Alberto Núñez Feijóo exprese que el "principal problema" es la inmigración, se regularice "a las 500.000 personas migrantes" que hay en nuestro país.

"El principal problema de España no es la inmigración"

Del mismo modo, ha manifestado que una persona migrante aporta "bastante más" que los 137 diputados -la suma de PP y Vox en el Congreso- que "siempre votan en contra" de lo que, en su opinión, hace avanzar España "en estos últimos años". Igualmente, ha recriminado a los populares que están "trabajando para Vox" y que se encuentran "en manos de Ayuso". Desde el punto de vista de Díaz, esto está provocando que el PP se esté "radicalizando" y "golpeando a la clase trabajadora y a las mayorías sociales".

Por otra parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien también ha participado en dichos debates, ha reclamado que en materia de inmigración la Administración debe ser "clara y transparente". "Mienten cuando dicen que los migrantes están llevando los subsidios. Es realmente falso, mentira. Mienten cuando dicen que se están llevando la mayoría del Ingreso Mínimo Vital. Mienten, y ellos saben que mienten. Proponen medidas que ya están, que no hace falta que las propongan", ha añadido Álvarez, en unas declaraciones que ha recogido Europa Press.

Reducción de la jornada laboral

Asimismo, Álvarez le ha exigido al Ejecutivo que tramite de nuevo la "ley de las 37 horas y media". A renglón seguido, ha pormenorizado que lo que se intentó aprobar en la Cámara Baja no era la implantación inmediata, sino "abrir el debate". Desde el punto de vista del secretario general de UGT, ni la derecha, ni la patronal, quiere que haya "ningún debate", puesto que saben que "ese es un debate que tienen perdido".

En respuesta a estas palabras, la ministra de Trabajo ha indicado que la reducción de la jornada laboral está "ganada en la calle" y que próximamente se "ganará en el Parlamento".