Yolanda Díaz pide más contundencia al PSOE respecto a Leire Díez: "Los hechos, de ser ciertos, son gravísimos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, endurece su discurso... Pide más contundencia al PSOE respecto a la militante Leire Díez, por sus reuniones con empresarios para buscar información con la que descreditar a la UCO.

En declaraciones a su llegada al foro CREO 2025, organizado por el periódico Cinco Días, la vicepresidencia, que ha querido dejar claro que ella no se inmiscuye en otras formaciones políticas, en este caso sus socios socialistas en el ejecutivo de coalición, ha afirmado que lo que se escucha en esos audios es "absolutamente incompatible con una democracia robusta" y "el Gobierno de España tiene que estar a la altura de las circunstancias".

"Los hechos, de ser ciertos, son gravísimos y por tanto, con la prudencia debida, que se investiguen y se depuren responsabilidades", ha exigido Díaz, que además ha pedido "respeto a las instituciones" y concretamente "respeto al trabajo que se realiza desde la UCO".

Ha aprovechado asimismo para demandar "más regeneración democrática que nunca" y para tomar medidas en esta materia y ha recordado que desde Sumar se han presentado multitud de medidas para evitar comportamientos como los que ahora se han conocido y ha recordado que España no está cumpliendo 19 recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

"Es el momento de la regeneración democrática. No es el momento del 'y tú más', es el momento de tomar en serio medidas para evitar lo que estamos conociendo hoy", ha planteado Díaz, que ha insistido: "Yo no me inmiscuyo en otras formaciones políticas".