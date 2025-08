Yolanda Díaz: "La financiación autonómica debe tener un sistema común"

Yolanda Díaz apuesta por la cuadratura del círculo cuando se le pregunta por el cupo catalán pactado entre PSOE y ERC. "Hay que atender a la singularidad de Cataluña, como a la de las otras comunidades, pero hay que resolver también el problema de la financiación que es profundamente desigual. Esto no va solamente de Cataluña". Con estas palabras, la líder de Sumar ha defendido en una entrevista en Rne, su idea de la financiación autonómica. Es su manera de decir que habrá que cumplir con lo pactado con los independentistas pero que no le gusta nada.

Esto no va solo de Cataluña. Va de un sistema que tiene que ser común

Y no le gusta porque el modelo de financiación de Sumar, como el de Podemos, como el del propio PSOE "de toda la vida" es todo lo contrario: un modelo solidario que atienda con los recursos de las regiones más ricas las necesidades de las más pobres. Pero la Vicepresidenta ha preferido decirlo con sus palabras:

"Los elementos diferenciales -dice Díaz- son atender a las singularidades que tiene Cataluña y otras comunidades autónomas, pero se debe resolver la financiación (autonómica) que hoy es profundamente desigual. Nosotros tenemos claro que hay que respetar el Estatut de Cataluña, faltaría más, igual que el resto de estatutos de autonomía de nuestro país, pero...-matiza de nuevo Yolanda Díaz- los principios de financiación del sistema común deben ser tenidos en cuenta. Porque hay comunidades autónomas que están muy mal financiadas, como es el caso de la Comunitat Valenciana, y otras -asegura- muy ricas, como la Comunidad de Madrid.

Hay que acabar con el dumping fiscal de Madrid: se tiene que acabar

Y dicho esto, Díaz ha puesto el foco en la presidenta madrileña y el "dumping fiscal" que practica (impuestos más bajos) que a su juicio perjudica a otras comunidades menos ricas. " Se tiene que acabar" -ha dicho tajante la vicepresidenta- por bajar los impuestos a los ricos para acabar después pidiendo dinero al Estado. Eso "rompe España" -concluye la vicepresidenta. Eso sí, Díaz no ha querido pronunciarse sobre el llamado "principio de ordinalidad", como reclama Cataluña y se ha mostrado más partidaria de abrir el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Recordemos que ese principio de ordinalidad garantizaría que, después de la redistribución de fondos, Cataluña, no caiga por debajo del tercer puesto en términos de ingresos per cápita.