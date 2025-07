Yolanda Díaz, sobre la contundencia de Sánchez contra la corrupción: "A mí no me ha mentido"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace un año que se iba a tomar cinco días para meditar sobre su futuro y el de la legislatura. En aquel momento, las investigaciones comenzaban a acorralar a su esposa, Begoña Gómez. No obstante, regresó asegurando que su prioridad iba a ser la regeneración democrática. Pero meses después, su hermano está investigado; el exministo de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la cárcel de manera preventiva, comunicada y sin fianza.

Ante esta situación, podría parecer que Sánchez ha vuelto a llegar tarde o a cambiar de opinión. Sin embargo, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Ejecutivo lo ha calificado en los micrófonos de Más de Uno con Carlos Alsina como "una valoración que él tiene sobre los hechos". "A mí no me ha mentido", ha aseverado Díaz, quien ha señalado que "toda España ha vivido esos cinco días y toda España necesita un cambio".

Por último, ha defendido la postura de Sumar y ha recordado que durante toda la legislatura "he dado titulares diciendo que gobernar no es resistir, es transformar". De hecho, se ha calificado como "teimuda"y ha expresado que "soy clara hablando y muchas veces no le gusta a la gente lo que digo".